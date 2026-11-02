2017 से पहले उपेक्षा और अव्यवस्था झेल रही थी अयोध्या: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट कर अयोध्या की पुरानी और मौजूदा तस्वीर का उल्लेख किया। कहा कि मंदिर, सड़क, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसी परियोजनाओं से शहर में विकास के नए अवसर बने हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में विरासत के संरक्षण के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर अयोध्या में वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या सभ्यता की जन्मभूमि, संस्कृति की प्राणधारा और आस्था की शाश्वत ज्योति है, लेकिन वर्ष 2017 से पहले यह नगरी उपेक्षा, अव्यवस्था और तुष्टीकरण का दंश झेलने के लिए विवश थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, उस समय श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या की यात्रा कठिन थी, नगर की व्यवस्थाएं जर्जर थीं और स्थानीय परिवारों के लिए उपलब्ध संभावनाएं सीमित थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या की प्राचीन गरिमा को आधुनिक विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ है। उन्होंने शहर में हुए निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और राम नगरी के गौरव को बढ़ाना है।

मंदिर और बुनियादी ढांचे से बदली शहर की तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हुए विकास कार्यों में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, रामपथ, धर्मपथ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आधुनिक रेलवे स्टेशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सभी निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा और अयोध्या की पहचान से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को अयोध्या की धार्मिक पहचान से जोड़ते हुए उन्होंने रामपथ और धर्मपथ सहित अन्य परियोजनाओं को शहर के विकास का हिस्सा बताया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आधुनिक रेलवे स्टेशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बेहतर आवागमन सुविधाओं को भी इस बदलाव से जोड़ा।

उन्होंने कहा कि अयोध्या की प्राचीन गरिमा को बनाए रखते हुए शहर में विकास के नए कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने और राम नगरी के गौरव से जोड़कर प्रस्तुत किया।

पर्यटन से कारोबार और रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में हो रहे बदलाव का असर अब स्थानीय लोगों के घर-आंगन तक पहुंच रहा है। उनके अनुसार, शहर में बढ़ता पर्यटन कारोबार को सहारा दे रहा है और नए अवसर युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिवार भी समृद्धि की नई उम्मीदें संजो रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या कभी विकास की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब अपनी विरासत के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख रही है। उन्होंने इसे असंख्य सनातनियों की आस्था, अस्मिता और आराधना का केंद्र बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, शहर की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक महत्व के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।