योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में अवध और मिथिला के बीच सदियों पुराने ‘रोटी-बेटी’ के संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के आत्मीय तथा सांस्कृतिक रिश्ते लंबे समय से बने हुए हैं और आधुनिक रेल संपर्क से ये संबंध और मजबूत होंगे।

अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा 23 नवंबर को शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके शुभारंभ से पहले रामभक्तों को बधाई देते हुए कहा कि यह संपर्क अवध और मिथिला के पुराने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर इस सेवा को दोनों क्षेत्रों के संबंधों में नया अध्याय बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि वह इस अवसर पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उनके अनुसार, यह मौका त्रेतायुग की स्मृतियों को फिर से जीवंत करने वाला होगा। रामायण परंपरा में अयोध्या को भगवान राम और जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली से जोड़कर देखा जाता है।

दोनों देशों की निकटता योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में अवध और मिथिला के बीच सदियों पुराने ‘रोटी-बेटी’ के संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के आत्मीय तथा सांस्कृतिक रिश्ते लंबे समय से बने हुए हैं और आधुनिक रेल संपर्क से ये संबंध और मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को प्रधानमंत्री के ‘विरासत भी, विकास भी’ और ‘नेबरहुड फर्स्ट’ के संकल्प का उदाहरण बताया। उनके मुताबिक, रेल सेवा से दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा आसान होगी। अयोध्या और जनकपुर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने सेवा के संचालन से जुड़ी समय-सारिणी, किराये, यात्रा अवधि या फेरों की जानकारी अपने संदेश में साझा नहीं की। उनका जोर इस रेल संपर्क के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तथा इससे मिलने वाले संभावित लाभों पर रहा।

पर्यटन को मिलेगी गति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीधी रेल सेवा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इससे सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस संपर्क को अवध और मिथिला को जोड़ने वाला उपहार बताते हुए रामभक्तों को शुभकामनाएं दीं।

अयोध्या और जनकपुर दोनों ही रामायण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं। मुख्यमंत्री के संदेश के अनुसार, इनके बीच रेल संपर्क बनने से भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। इससे दोनों देशों के बीच धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक आवाजाही को सहारा मिलने की उम्मीद जताई गई है।