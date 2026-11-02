अयोध्या का दीपोत्सव कुम्हारों, किसानों और छोटे कारोबारियों की आजीविका को दे रहा नई रोशनी

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि वर्ष 2017 से पहले अयोध्या की सांस्कृतिक संभावनाओं को स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की समृद्धि से जोड़ने की पहल नहीं हुई थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव आस्था के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दीपोत्सव में जलने वाला हर दीप किसी कुम्हार के श्रम, किसान की उपज और किसी परिवार की आजीविका से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचने से पहले यह पोस्ट किया।

उन्होंने कहा कि लाखों दीपों से जगमगाती रामनगरी का यह आयोजन स्थानीय लोगों के लिए काम और कारोबार के नए अवसर पैदा कर रहा है। उनके मुताबिक, दीपोत्सव से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ श्रमशील परिवारों की खुशहाली की उम्मीद भी जुड़ी है।

2017 से पहले की स्थिति मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि वर्ष 2017 से पहले अयोध्या की सांस्कृतिक संभावनाओं को स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की समृद्धि से जोड़ने की पहल नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय आस्था की ताकत को आजीविका के नए अवसरों में बदलने की सोच का अभाव था।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों दीपों से सजने वाला दीपोत्सव अब कुम्हारों, श्रमिकों और छोटे कारोबारियों के लिए काम तथा व्यापार के नए अवसर तैयार कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं बताया, बल्कि इसे स्थानीय लोगों की आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि रामनगरी को रोशन करने वाला दीप किसी मेहनतकश परिवार के घर में खुशहाली की उम्मीद भी जगाता है।

स्थानीय लोगों को अवसर मुख्यमंत्री की पोस्ट में कुम्हारों और किसानों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। मिट्टी के दीप बनाने वाले कुम्हारों के श्रम और किसानों की उपज को उन्होंने इस आयोजन से जुड़ी आजीविका का हिस्सा बताया। छोटे व्यापारियों और श्रमिकों के लिए भी दीपोत्सव को कामकाज के नए अवसरों से जोड़कर पेश किया।

उन्होंने कहा कि अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था को स्थानीय लोगों की आर्थिक तरक्की से जोड़ने की दिशा में सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, दीपोत्सव के कारण पारंपरिक काम करने वाले लोगों और छोटे कारोबारियों को नए अवसर मिल रहे हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री की पोस्ट में इस आयोजन से पैदा हुए रोजगार, कारोबार या स्थानीय आय में वृद्धि से जुड़े कोई आंकड़े नहीं दिए गए। उन्होंने अपने संदेश में दीपोत्सव के आर्थिक महत्व को मुख्य रूप से कारीगरों, किसानों और मेहनतकश परिवारों की आजीविका के संदर्भ में रखा।