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सुरक्षित वृद्धावस्था - अटल पेंशन योजना और इसकी परिवर्तनकारी यात्रा (2015–2026)

Shivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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अटल पेंशन योजना ने 2015 से 2026 तक 8.96 करोड़ नामांकन और ₹51,416 करोड़ एयूएम तक पहुंच दर्ज की है। महिला भागीदारी, बैंकिंग नेटवर्क और जागरूकता अभियानों ने इसे असंगठित क्षेत्र के लिए अहम सामाजिक सुरक्षा योजना बनाया है।

सुरक्षित वृद्धावस्था - अटल पेंशन योजना और इसकी परिवर्तनकारी यात्रा (2015–2026)

भारत सरकार की प्रमुख गारंटीकृत पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), ने मई 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से 31 मार्च 2026 तक 8.96 करोड़ नामांकन के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है। इस विकास में नामांकन की तेज़ वृद्धि, लैंगिक समावेशन, ₹51,416 करोड़ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ (AUM), बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से बहु-चैनल वितरण, भौगोलिक पैठ और देश के सुदूर स्थानों में प्रत्येक संभावित अभिदाता तक एपीवाई को पहुँचाने के लिए पीएफआरडीए द्वारा किए गए व्यापक प्रचार प्रयास शामिल हैं। अपनी अनूठी “त्रिस्तरीय लाभ” संरचना के कारण, एपीवाई आज सबसे सफल जन-पेंशन कार्यक्रमों में से एक है।

जनसांख्यिकीय आवश्यकता : सुरक्षित वृद्धावस्था क्यों महत्त्वपूर्ण है

भारत एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2050 तक 60 साल से अधिक आयु की आबादी लगभग 20% तक पहुँचने की संभावना है। परंपरागत रूप से भारत में वृद्धावस्था सुरक्षा परिवार, समुदाय, अनौपचारिक बचत और कृषि भूमि पर निर्भर रही है।

हालांकि, गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के कामगार—जैसे निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, फेरी वाले और अल्पावधिक कामगार — औपचारिक पेंशन स्थापत्य से बाहर रहे हैं। इस अंतर को भरने तथा इस चुनौती के समाधान के लिए वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई।

सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित और सभी बैंकों के माध्यम से सुलभ एक निश्चित लाभ वाली पेंशन योजना को वंचितों तक पहुँचने का सबसे प्रभावी साधन माना गया। इसके निर्माताओं ने एक ऐसी योजना की कल्पना की जो समझने में सरल, निरंतर चलाने के लिए किफायती और जीवन भर एक निश्चित मासिक आय प्रदान करने के लिए मजबूत हो। यह योजना समावेशी भी होनी चाहिए, पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और अनौपचारिक काम में होने वाली अनियमित आय के पैटर्न के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त लचीली होनी चाहिए। इन सिद्धांतों ने 2015 में एपीवाई के शुभारंभ की नींव रखी।

एपीवाई का शुभारंभ : डिजाइन और लाभ

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक परिभाषित-लाभ पेंशन योजना है। यह सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है और यह बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए खुली है, और दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

एपीवाई तिहरे लाभ प्रदान करता है - अभिदाता के लिए पेंशन, पति-पत्नी के लिए निरंतरता, और नामांकित व्यक्ति को संचित कोष की वापसी - इसे एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा समाधान बनाता है।

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लाभ

विवरण

1

अभिदाता को पेंशन की गारंटी

60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की आजीवन सरकार द्वारा गारंटीकृत पेंशन।

2

पति-पत्नी को गारंटीकृत पेंशन

अभिदाता की मृत्यु पर, वही पेंशन जीवित पति या पत्नी को जीवन भर बिना किसी कटौती के जारी रहती है।

3

नामिती को संचित कोष की वापसी

अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, संचित पेंशन कोष (60 वर्ष की आयु में) पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

तालिका 1: अटल पेंशन योजना की तिहरे लाभ की संरचना।

इसके अलावा, यह योजना अभिदाता को ऑटो डेबिट सुविधा प्रदान करती है। अभिदाता अपने स्लैब को अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और उभरती आय परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए अपनी अंशदान आवृत्ति (मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक) में बदलाव कर सकते हैं।

विकास और विश्वास का दशक

एपीवाई की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। सकल नामांकन 24.85 लाख (वित्त-वर्ष 16) से बढ़कर 8.96 करोड़ (वित्त-वर्ष 26) हो गया है, जिसमें वित्त-वर्ष 26 में 1.35 करोड़ नए अभिदाता जोड़े गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक है. हाल के वित्तीय वर्षों में इस तरह की निरंतर गति इस योजना में अभिदाताओं के जागरूकता सृजन और विश्वास का प्रमाण है।

चित्र 1 2016 के बाद से संचयी सकल नामांकन में 36 गुना वृद्धि हुई है। स्रोत: पीएफआरडीए।

पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास और रणनीतियाँ :

वितरण : इस योजना की पहुंच एक मजबूत बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सक्षम की गई है और सभी प्रकार के बैंक इस योजना को अच्छी सहायता प्रदान कर रहे हैं। नामांकन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दबदबा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना सभी संभावित अभिदाताओं तक पहुंचे, निजी, लघु वित्त और सहकारी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए और वे तेजी से पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। डाक विभाग भी इस अभियान का हिस्सा है। बैंकों के विविध वितरण कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि एपीवाई को प्रत्येक पात्र नागरिक तक ले जाने के लिए सभी चैनलों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा, शहरी केन्द्रों सहित सभी शाखाओं को सक्रिय करने के प्रयास किए गए क्योंकि हमने देखा है कि लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशन और जागरूकता : यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि वित्तीय शिक्षा का लक्ष्य लोगों को यह सिखाना है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा कैसे कमाया जाए। पेंशन की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता ने कवरेज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर साल पीएफआरडीए एसएलबीसी, एलडीएम और बैंकों की मदद से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 32 एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और 20 समर्पित एपीवाई अभियान आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में पेंशन और इसकी जरूरत के बारे में जानकारी सरल भाषा में दी जाती है और उदाहरण के साथ जैसे कि अगर वे आज बचत नहीं करते हैं, तो उन्हें इन पेंशन को पाने के लिए बड़ी मात्रा में एकमुश्त राशि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, हमने बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के बारे में जानकारी सभी क्षेत्रों तक पहुंचे।

समावेशिता : एपीवाई के हालिया प्रदर्शन के सबसे सराहनीय आयामों में से एक इसका समावेशी चरित्र है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में अधिकांश महिला अभिदाता (कुल नामांकन का 55.10%) और ट्रांसजेंडर अभिदाता 25,920 (प्रारम्भ से) हैं। वित्त वर्ष 23-24 से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। वित्त वर्ष 23-24 वह वर्ष है जिसमें पहली बार महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में अधिक था। यह वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता में लैंगिक समानता की दिशा में एक सार्थक कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो औपचारिक रूप से भारत के सामाजिक ताने-बाने के भीतर विविध पहचानों को मान्यता देता है। ट्रांसजेंडर अभिदाताओं को मान्यता प्रदान करने से एपीवाई सामाजिक-सुरक्षा समावेशन के एक प्रगतिशील मॉडल के रूप में प्रदर्शित हुआ है

जब महिलाएं आर्थिक रूप से साक्षर होती हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य बदलती हैं - वे अपने बच्चों, अपने समुदायों और अंततः, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य बदलती हैं। जब महिलाएं समझती हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, कैसे बचत करें और निवेश कैसे करें, भविष्य के लिए योजना कैसे बनाएं, तो वे उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, अपने करियर पर नियंत्रण रखने और एक सुरक्षित, समृद्ध भविष्य बनाने और परिवार के अन्य अभिदाताओं की मदद करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होती हैं।

भौगोलिक पहुंच : यह सुनिश्चित किया गया है कि एपीवाई सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में उपलब्ध हो। बैंकों के अलावा, एसएलबीसी/एलडीएम भी योजना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शीर्ष 10 राज्यों (जनसंख्या के संदर्भ में) कुल नामांकन का लगभग 73% हिस्सा है, जो लक्षित आबादी के साथ मजबूत संरेखण का संकेत देता है। सभी राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी राज्यों ने इन वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की है।

लक्षित रणनीतियाँ : देश भर में योजना के विस्तार को लक्षित रणनीतियों द्वारा बढ़ावा दिया गया है:

  • रणनीतियाँ जैसे 'प्रति शाखा प्रति दिन एक खाता',
  • स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के माध्यम से समूह नामांकन और पीएम-स्वनिधि, मुद्रा ऋण, पीएम-विश्वकर्मा, पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के लाभार्थियों को लक्षित करना।
  • दुकानों/शोरूम और उनसे जुड़े कर्मचारियों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और दिहाड़ी श्रमिकों को कवर करने के लिए शहरी शाखाओं को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किए गए। एसएमई और ट्रेडर खाताधारकों और उनके संबद्ध कर्मचारियों को कवर किया गया I

विकास के लिए अन्य प्रेरक प्रयास :

  • बैंकों, एसएलबीसी और एलडीएम के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की नियमित बैठकों के माध्यम से निरंतर जुड़ाव, बैंकिंग अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, बैंकिंग संवाददाताओं और अभिदाताओं और बैंकरों के लिए जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रम। एपीवाई-एसपी, एसएलबीसी/यूटीएलबीसी, एलडीएम और राज्य समन्वयकों के अधिकारियों के लिए विभिन्न आवृत्तियों के साथ 21 अलग-अलग अभियान।
  • प्रसार भारती के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में रेडियो जिंगल प्रसारित किए जाते हैं,
  • संविधान की सभी बाईस अनुसूचित भाषाओं में समर्पित एपीवाई फ्लायर,
  • आउटरीच के लिए क्रिएटिव, टीवीसी, एआई वीडियो। बेहतर प्रचार और जागरूकता के लिए हिंदी, अंगे्रजी और क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया में मास मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं।
  • ई-एपीवाई और एपीवाई मोबाइल ऐप, अंशदान क्रेडिट और फंड मूल्य पर एसएमएस अलर्ट, समर्पित कॉल सेंटर जैसी डिजिटल पहल।

अभिदाता की पसंद और दृढ़ता

₹1,000 पेंशन स्लैब सबसे पसंदीदा पेंशन स्लैब बना हुआ है, जिसे कुल अभिदाताओं के 87% द्वारा चुना जाता है, जो कम आय वाले परिवारों के लिए सामर्थ्य को दर्शाता है I यह चिंता का विषय है और अभिदाताओं को उच्च पेंशन स्लैब में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि भविष्य में उनकी आय बढ़ने वाली है।

हालाँकि, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं। पहला, यह इंगित करता है कि योजना गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही है। दूसरा, जमीनी स्तर पर लोगों को "पेंशन" शब्द के बारे में पता चला है और उन्होंने "पेंशन" के बारे में सोचना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, दूसरा पसंदीदा विकल्प 5,000 रुपये पेंशन स्लैब है। साथ ही, आय में सुधार के साथ उच्च स्लैब कर्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभिदाताओं द्वारा किए गए नियमित अंशदान से मापी जाने वाली दृढ़ता लगभग 50 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों में 3.75 करोड़ से अधिक नए अभिदाता जोड़ने के बाद भी, दृढ़ता लगभग स्थिर है। इससे पता चलता है कि अभिदाता योजना की क्षमता को महसूस कर रहे हैं और नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं। तथापि, जागरूकता के माध्यम से दृढ़ता के स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि 5,000 रुपये के स्लैब अभिदाताओं और महिलाओं में उच्च दृढ़ता मजबूत अंशदान अनुशासन दिखा रही है।

योजना की सफलता : प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) के संदर्भ में

एपीवाई का फाइनेंशियल स्केल प्रबंधनाधीन आस्ति (AUM) के साथ इसके पंजीकरण में वृद्धि को दर्शाता है, जो वित्त-वर्ष,22 में लगभग ₹20,000 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹51,416 करोड़ हो गया है, जो चार वर्षों में दोगुना से अधिक है. एपीवाई के तहत संचयी बचत की दृश्यता न केवल नए नामांकन बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि दृढ़ता को बढ़ाने या बनाए रखने में भी मदद कर रही है। इसके अलावा, एपीवाई गैप फंड में 1457 करोड़ रुपये का एयूएम है, जो दर्शाता है कि सरकार गारंटीकृत पेंशन की भविष्य की प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारियों में सक्रिय रूप से अंशदान दे रही है।

पेंशन के माध्यम से प्राप्त अन्य लक्ष्य : एपीवाई के माध्यम से, हम भारत के सभी नागरिकों के लिए विशेष रूप से समाज के संवेदनशील वर्ग के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल बना रहे हैं। हम निम्नलिखित लक्ष्य हासिल कर रहे हैं :

  • पेंशन-पेंशन उत्पाद जैसे दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद की स्वीकार्यता का निर्माण और भारत में, दीर्घकालिक वित्तीय उत्पादों की स्वीकार्यता समय की मांग है।
  • नियमित बचत की आदत डालना।
  • परिवार की वित्तीय स्थिति का उत्थान।

निष्कर्ष

अटल पेंशन योजना एक दशक से अधिक समय की एक आशाजनक पहल से भारत की सामाजिक-सुरक्षा संरचना की आधारशिला में बदल गई है। वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 135.14 लाख नए नामांकन, 8.96 करोड़ सकल अभिदाताओं की संचयी पहुंच, बहुसंख्यक-महिला नए अभिदाताओं, दिनांक 31.03.2026 तक 51,416 करोड़ रुपये का एयूएम, सभी हितधारकों विशेष रूप से बैंकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा इसे सबसे सफल गारंटीकृत-पेंशन कार्यक्रमों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है।

जैसे-जैसे भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन बिंदु के करीब पहुंच रहा है, एपीवाई भारत के सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा के सवाल का एक कार्यशील उत्तर और बड़े अनौपचारिक कार्यबल से जूझ रहे अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श प्रदान करता है। इस योजना का निरंतर विकास जनता को विश्वास देता है, और भारत को भावी वृद्धावस्था के लिए तैयार करता है।

एपीवाई का साथ है, तो जीवन का सुरक्षा कवच साथ है।”

सन्दर्भ

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। (2024). विश्व जनसंख्या संभावनाएँ : दक्षिण एशिया में बढ़ती आयु के रुझान।

लेखक: प्रवेश कुमार, सीजीएम, पीएफआरडीए

डिस्क्लेमर: यह लेखक के निजी विचार हैंI

Shivani Navin Vahalia Pareek

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Shivani Navin Vahalia Pareek

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