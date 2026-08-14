दून विश्वविद्यालय में धामी ने युवाओं से कहा, बदलती तकनीक के अनुरूप बनें फ्यूचर रेडी

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से तकनीकी बदलाव के अनुरूप कौशल विकसित करने और रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर तलाशने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय के दीक्षारम्भ सत्र 2026-27 और युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए युवाओं से बड़े सपने देखने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और बदलती तकनीक के अनुरूप खुद को फ्यूचर रेडी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक सुविधाओं का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने Rs 11.20 करोड़ की लागत से बने बॉयोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन, Rs 17.39 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय पुस्तकालय भवन और दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय पुस्तकालय का नाम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दो इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी।

उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल पर जोर धामी ने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन केवल कक्षा और परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण और नई सोच विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रही है।

विद्यार्थियों ने पलायन, रोजगार, उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और देहरादून की यातायात समस्या को लेकर सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार, पर्यटन, उद्योग और स्थानीय उद्यमों से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि तकनीकी बदलाव रोजगार के स्वरूप को बदल रहे हैं और नई संभावनाएं भी पैदा कर रहे हैं। युवाओं को लगातार अपने कौशल को विकसित करना होगा। राज्य में एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क जैसी परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत प्राध्यापकों को Rs 18 लाख तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है।

रोजगार, उद्यमिता और हर घर तिरंगा धामी ने कहा कि सरकार का युवा विकास संबंधी विजन सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। होमस्टे, जैविक खेती, पर्यटन और स्थानीय उद्यमों के जरिए युवाओं को घर के आसपास रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जवानी और पानी दोनों उत्तराखंड के काम आएं।

देहरादून में यातायात जाम के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की दिशा में काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विदेशी भाषा विभागों को मजबूत करने की भी घोषणा की। स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चीनी और जापानी भाषा के लिए आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें।