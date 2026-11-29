मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोहों के समापन पर उनके संगीत, साहित्य और सिनेमा में योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके गीत आज भी मानवता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका को ऐसा कलाकार बताया है, जिनके गीतों ने संगीत से आगे बढ़कर मानवता, न्याय, पहचान और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति लोगों की समझ को विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि भूपेन दा की प्रासंगिकता उनके जन्म के सौ वर्ष बाद भी बनी हुई है, क्योंकि उनकी रचनाएं आज भी समाज को अपने दायित्वों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं।

मुख्यमंत्री ने भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोहों के समापन के अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें केवल गायक के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व की व्यापकता को सीमित करना होगा। वे संगीतकार, गीतकार, कवि, लेखक, पत्रकार, फिल्मकार, विद्वान और विचारक भी थे। संगीत, साहित्य और सिनेमा उनके लिए समाज और मानव जीवन से जुड़े सवालों को सामने रखने के अलग-अलग माध्यम थे।

गीतों में मानवता का दर्शन सरमा ने ‘मानुहे मानुहर बाबे’ और इसके बांग्ला रूप ‘मानुष मानुषेर जोन्य’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इन गीतों में एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के लिए खड़े होने का संदेश है। इसी तरह ‘बिस्तीर्ण पारोरे’ और ‘गंगा बहती हो क्यों’ में नदी को समाज की पीड़ा, असमानता और अन्याय की साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि भूपेन दा की विशेषता यह थी कि वे गंभीर दार्शनिक विचारों को भी सरल शब्दों और सहज धुनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उनके गीतों में मजदूरों, किसानों, नाविकों, चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों और समाज के वंचित वर्गों की आवाज सुनाई देती थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, भूपेन हजारिका ने असमिया और बांग्ला संगीत के साथ हिंदी संगीत और सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने पूर्वोत्तर को प्रशासनिक सीमाओं में बंटे राज्यों के बजाय साझा सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखा। उनके गीतों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और क्षेत्र के अन्य समुदायों की संस्कृति और संवेदनाएं भी शामिल थीं।

राष्ट्रीय एकता का संदेश सरमा ने 1962 में चीन के हमले के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की भूपेन हजारिका की यात्रा का भी उल्लेख किया। इस दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान को देखकर उन्होंने ‘कोत जोवानर मृत्यु होल’ गीत की रचना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय पीड़ा को घृणा के बजाय स्मृति और देशभक्ति के भाव में व्यक्त किया।

इस अवसर पर गायिका उषा मंगेशकर को भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बनाए जाने का उल्लेख करते हुए सरमा ने कहा कि भारतीय संगीत विभिन्न भाषाओं और पीढ़ियों को जोड़ने का काम करता है।