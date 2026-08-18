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देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी शुरू

By Dakshita Ojha
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मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ, 20 अगस्त तक चलेगी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता

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देहरादून में सोमवार को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतियोगिता में देश-विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का स्वागत किया तथा सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

17 से 20 अगस्त तक आयोजित होने वाली यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्तराखंड में शीतकालीन और आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन से बढ़ेगी पहचान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गौरव का विषय है कि उसे एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे राज्य की पहचान शीतकालीन और आइस स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल गंतव्य के रूप में मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि खेल विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ एक-दूसरे की खेल संस्कृति और अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है।

धामी ने कहा कि खेल में जीत और हार दोनों स्वाभाविक हैं, जबकि अनुशासन, समर्पण, खेल भावना और निरंतर प्रयास ही खिलाड़ी की वास्तविक सफलता को निर्धारित करते हैं।

खेल अवस्थापना पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले वर्ष प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से आधुनिक खेल अवस्थापना के विकास को गति मिली है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी, जहां खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

हल्द्वानी में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी कार्य चल रहा है, जबकि लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू हो चुका है।

खिलाड़ियों को मिल रही सहायता

धामी ने कहा कि राज्य की नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर दिए जा रहे हैं।

प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति के साथ आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और खेल किट योजना के माध्यम से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विंटर और आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक खेलों के साथ वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स और आइस स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास उत्तराखंड को देश और दुनिया के खिलाड़ियों के लिए पसंदीदा खेल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी से प्रदेश के युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धी खेलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 अगस्त तक होगा। इस अवसर पर एशियन स्केटिंग यूनियन, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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