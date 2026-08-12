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एमपी में अरविंद लिमिटेड के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: सीएम यादव

By Dakshita Ojha
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पीएम मित्र पार्क में 1,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश समेत तीन स्थानों पर इकाइयां स्थापित करेगी कंपनी

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अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात कर राज्य में कंपनी के प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ने से दोनों राज्यों के संबंध और मजबूत होंगे तथा मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अरविंद लिमिटेड मध्य प्रदेश में तीन स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें देवास के निकट बरलाई, धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं के विस्तार से वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

पीएम मित्र पार्क में 1,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित

बैठक के दौरान धार स्थित पीएम मित्र पार्क में अरविंद लिमिटेड की प्रस्तावित इकाई को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कंपनी की ओर से पार्क में करीब 1,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है और इसके लिए 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

मुख्यमंत्री ने निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रस्तावित परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कंपनी का लक्ष्य अगले वर्ष तक पीएम मित्र पार्क में उत्पादन शुरू करने का है। बैठक में सीसीआईपी के तहत आवेदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और शासन स्तर पर प्रस्ताव के परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार किया गया।

राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान उद्योगों के लिए उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी भी कंपनी के प्रतिनिधियों को दी। इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टांप एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी सहायता शामिल हैं।

तीन स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद समूह द्वारा मध्य प्रदेश में तीन स्थानों पर औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। देवास के निकट बरलाई, धार के पीएम मित्र पार्क और इंदौर के बेटमा में प्रस्तावित गतिविधियों से राज्य के वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार, गुजरात के सहयोग से मध्य प्रदेश के करीब 5,000 लोगों को गारमेंट सेक्टर में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इंदौर में पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत हर साल करीब 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश से रोजगार सृजन के अलावा राज्य को कर राजस्व के रूप में अतिरिक्त संसाधन भी मिल सकते हैं, जिनका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्रों में जल पुन उपयोग पर भी चर्चा

बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD समाधान की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। राज्य में विकसित किए जा रहे 90 से अधिक औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य औद्योगिक क्लस्टरों के लिए साझा ZLD प्रणालियां विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

औद्योगिक पार्कों को आसपास के नगर निगमों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP से जोड़कर सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी मॉडल विकसित करने के सुझाव पर भी विचार किया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों में पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है।

सिंहस्थ 2028 के लिए संचार व्यवस्था पर विचार

बैठक में सिंहस्थ 2028 के दौरान आधुनिक और मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अरविंद लिमिटेड और जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस की ओर से मिशन क्रिटिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी नेटवर्क, पीएमआरटी और सार्वजनिक सुरक्षा संचार समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं।

सरकार के अनुसार, सिंहस्थ के दौरान पुलिस, सुरक्षा बलों, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजन प्रबंधन के लिए ऐसे संचार नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है।

GIS 2027 के लिए निवेशकों को आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुलीन लालभाई को मध्य प्रदेश में और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में भाग लेने का भी निमंत्रण दिया।

अरविंद लिमिटेड की स्थापना 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी के अनुसार, समूह की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 60,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं और कंपनी एक लाख से अधिक कपास किसानों से कच्चा माल खरीदती है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्योग नीरज मंडलोई, उद्योग सचिव जॉन किंसले और एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद रहे।

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