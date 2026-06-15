केजरीवाल बोले- भगवंत मान ने पंजाब को काले दौर से निकाला, अच्छे काम रुकने नहीं चाहिए
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान ने पंजाब को ‘काले दौर’ से बाहर निकाला है। रोड शो के दौरान उन्होंने राज्य में विकास कार्यों को जारी रखने की अपील की और अगले चुनाव में भारी जीत की उम्मीद जताई।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से पंजाब को “काले दौर” से बाहर निकाला है और अब राज्य में चल रहे विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों से अगला विधानसभा चुनाव भी भारी बहुमत से जीताकर भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की।
मोहाली में नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत पर आयोजित रोड शो को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की पिछली सरकारों के दौरान राज्य में नशे का कारोबार फैला और पंजाब बर्बादी की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है।
केजरीवाल ने दावा किया कि साढ़े चार साल बाद भी पंजाब में AAP सरकार को जितना जनसमर्थन मिल रहा है, उतना किसी अन्य सरकार को नहीं मिला। उन्होंने मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, Rs 10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।
विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रोड शो के दौरान विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब को लूटा और लोगों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है।
मान ने कहा कि जनता का प्यार ही सरकार की ताकत है और अभी सरकार के कई काम बाकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा।
बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक
मोहाली में निकाले गए रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़क किनारे जुटे। कई स्थानों पर लोगों ने फूल बरसाकर नेताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
भाजपा ने साधा पलटवार
आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता परमिंदर सिंह बराड़ ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और शासन व्यवस्था को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
बराड़ ने दावा किया कि पार्टी पंजाब की जनता के सामने अपना विजन, एजेंडा और अन्य राज्यों में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड रखेगी तथा अपने बलबूते सरकार बनाने का प्रयास करेगी।
बराड़ ने कहा, "भाजपा सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हम पंजाब के लोगों के सामने अपना विजन, अपना एजेंडा और अन्य राज्यों के रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तथा उनका दिल जीतेंगे। भगवंत मान ने पंजाब को गिरवी रख दिया है।"
उन्होंने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को बचे हुए समय में हालात सुधारने चाहिए।
बराड़ ने कहा, "अगर यहां पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं भगवंत मान से कहता हूं कि आपके पास केवल चार महीने बचे हैं, पंजाब को संभाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पंजाब के लोग भाजपा को मौका देंगे।"
(एएनआई के इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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