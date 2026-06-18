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केजरीवाल ने पेपर लीक पर केंद्र सरकार को घेरा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, टेलीग्राम बैन और एयरफोर्स से पेपर ट्रांसपोर्ट को महज हास्यास्पद बताकर गंभीर आरोप लगाए। क्या यह सच में सिस्टम सुधार की दिशा में कदम है?

केजरीवाल ने पेपर लीक पर केंद्र सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन और पहले भारतीय वायुसेना के विमान से परीक्षा पत्र भेजने की बात को “कॉमेडी सर्कस” करार दिया।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की नीयत पेपर लीक रोकने की नहीं है।

उन्होंने कहा, “सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। क्या लोगों को यह सुनकर हंसी नहीं आती? पहले इन्होंने कहा कि हम पेपर को एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कर दिया। क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? बिल्कुल नहीं।”

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक का धंधा अरबों-खरबों रुपए का कारोबार बन चुका है और इसका पैसा “टॉप तक पहुंचता है”।

उन्होंने कहा, “इतने जो सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, यह किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? यह युवाओं के पेपर लीक के पैसे से ही खरीदे जा रहे हैं।”

सांसद-विधायकों की खरीद का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में सांसदों और विधायकों को बड़ी रकम देकर खरीदा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बड़े स्तर पर खरीद-फरोख्त की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक का धंधा बंद हो जाए तो नेताओं को खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे।

केजरीवाल ने कहा, “जब तक जनता मिलकर सड़कों पर नहीं उतरेगी, तब तक पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।”

संजय सिंह ने भी साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “कभी वायु सेना से पेपर पहुंचाने की बात करते हो, कभी टेलीग्राम बंद करके पेपर लीक खत्म करने की बात करते हो। आखिर कितनी नौटंकी करोगे?”

संजय सिंह ने सरकार को “ईडी पार्टी” बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय सरकार केवल दिखावटी कदम उठा रही है।

आम आदमी पार्टी लंबे समय से परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग करती रही है।

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