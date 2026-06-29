बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी, छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज

छत्तीसगढ़ का बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक अब हीरा खनन की खोज में एक नया अध्याय जोड़ने को तैयार है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड ने बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र में हीरा खनन की संभावनाएं उजागर हो रही हैं।

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल ने महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में खोज कार्य के अगले चरण को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली में आयोजित बोर्ड बैठक में परियोजना के तहत बड़े व्यास (लार्ज-डायमीटर) की ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह प्रक्रिया हीरा युक्त किम्बरलाइट पाइप के वैज्ञानिक मूल्यांकन और संभावित व्यावसायिक खनन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बोर्ड ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के तहत सभी तकनीकी गतिविधियां निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। ड्रिलिंग के परिणामों के आधार पर विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार की जाएगी, जिसके बाद व्यावसायिक खनन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एनसीएल, NMDC Limited और Chhattisgarh Mineral Development Corporation का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी ने स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से इस संभावित किम्बरलाइट पाइप की पहचान की थी।

परियोजना के तहत लगभग 200 टन नमूनों को Panna Diamond Processing Plant में प्रोसेस किया गया, जहां से कुल 1.22 कैरेट वजन के पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए। इससे क्षेत्र में हीरा युक्त भू-गर्भीय संरचना की पुष्टि हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि Botswana, South Africa, Canada और Australia जैसे देशों में इसी प्रकार की शुरुआती खोजों ने बाद में व्यावसायिक रूप से सफल हीरा खदानों का रूप लिया था।

बैठक में एनसीएल की लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैलाडीला डिपॉजिट-4 में चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 70 लाख टन प्रतिवर्ष करने की योजना है। वहीं बैलाडीला डिपॉजिट-13 की 1 करोड़ टन वार्षिक क्षमता वाली परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है।