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उत्तराखंड में 483 युवाओं को नियुक्ति पत्र, सीएम धामी बोले- साढ़े चार साल में 33 हजार सरकारी नौकरियां

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सरकार का जोर

उत्तराखंड में 483 युवाओं को नियुक्ति पत्र, सीएम धामी बोले- साढ़े चार साल में 33 हजार सरकारी नौकरियां

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सिंचाई और कृषि विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 473 पद सिंचाई विभाग और 10 पद कृषि विभाग के हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और चयन प्रक्रिया में मेहनत और प्रतिभा को प्राथमिकता मिल रही है।

धामी ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में करीब 33 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना है ताकि योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री और सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे उत्तराखंड की परिकल्पना की थी, जहां युवाओं को उनकी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर पहचान मिले।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जीएसडीपी विकास दर 7.23 प्रतिशत दर्ज की गई है। साथ ही पिछले चार वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राज्य का बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं और सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी दर में कमी और पहाड़ी क्षेत्रों में रिवर्स पलायन बढ़ने का भी उल्लेख किया।

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नए नियुक्त कर्मचारी जल प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों में योगदान देंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बताया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप और नवाचार के जरिए भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

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