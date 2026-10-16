अंकिता भंडारी हत्याकांड में 88 दिन में जांच पूरी, तीन दोषियों को उम्रकैद

उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया था। सीएम धामी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने जांच कर करीब 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। 30 मई 2025 को अदालत ने तीनों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और अदालती कार्रवाई को लेकर गुरुवार को जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने बताया कि घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंकिता वर्ष 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थीं।

डॉ. मुरुगेशन के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद करीब 500 पन्नों का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

एसआईटी ने जुटाए अहम साक्ष्य डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल एसआईटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई, ताकि मामले की गहन जांच की जा सके।

पुलिस के मुताबिक, एसआईटी ने जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ की गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया गया। पुलिस ने बताया कि टीम ने 88 दिनों में जांच पूरी कर लगभग 500 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

डॉ. मुरुगेशन ने कहा कि मामले की जांच में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया। पुलिस के अनुसार, घटना सामने आने के बाद टीमों ने आपसी समन्वय से कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को एक दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

तीनों दोषी जेल में बंद पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई और प्रभावी पैरवी के लिए जरूरी प्रयास किए। उनके अनुसार, एसआईटी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 मई 2025 को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि तीनों दोषी फिलहाल जेल में बंद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं।

प्रेस वार्ता में पुलिस ने जांच की शुरुआत से लेकर आरोपपत्र दाखिल करने और अदालत के फैसले तक की प्रक्रिया की जानकारी दी। हालांकि, बयान में किसी अपील या इसके बाद की अन्य न्यायिक कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया।