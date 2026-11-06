अमित शाह और पुष्कर धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी व हेमंत पांडे को किया सम्मानित

राज्योत्सव समारोह में अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी तथा अभिनेता हेमंत पांडे को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए। नेगी को 2024, पांडे को 2025 का पुरस्कार मिला। दोनों को दो-दो लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र मिले। सम्मान लोकसंगीत और सिनेमा में योगदान को पहचानता है।

Union Home Minister Amit Shah receives a warm welcome from Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon his arrival at Jolly Grant Airport, in Dehradun on Friday.

उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के तहत वर्ष 2024 और 2025 के लिए चयनित दोनों कलाकारों को दो-दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी को वर्ष 2024 और अभिनेता हेमंत पांडे को वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

लोकसंस्कृति को स्वर नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराओं, सामाजिक सरोकारों और जनभावनाओं को आवाज दी है। उनके गीतों ने प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करने में योगदान दिया है। इसी योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया।

वहीं, हेमंत पांडे को वर्ष 2025 के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अभिनय के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को पहचान दिलाई है। भारतीय फिल्म और मनोरंजन जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्योत्सव समारोह में अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों कलाकारों को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहन राज्य सरकार उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, क्षेत्रीय सिनेमा और कला जगत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही है। इसके साथ ही संगीत, अभिनय और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के अंतर्गत दिए गए ये पुरस्कार राज्य के कलाकारों के योगदान को पहचान देने की इसी पहल का हिस्सा हैं। इस बार सम्मानित दोनों कलाकारों ने अलग-अलग माध्यमों से प्रदेश की पहचान को व्यापक स्तर पर पहुंचाया है। नेगी ने लोकगीतों के जरिए स्थानीय संस्कृति और जनजीवन को अभिव्यक्ति दी है, जबकि पांडे ने अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है।

राज्योत्सव समारोह में दिए गए इन सम्मानों के जरिए राज्य सरकार ने लोकसंगीत और सिनेमा से जुड़े योगदान को एक मंच पर मान्यता दी। दोनों कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई। पुरस्कारों के तहत प्रत्येक को दो लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया।