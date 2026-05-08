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आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2026-27 सत्र के लिए नए कोर्स, एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू

Shivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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AUD में 2026-27 सत्र के लिए 78 पाठ्यक्रमों में 3,000 से अधिक सीटों पर दाखिले होंगे। प्रवेश CUET-UG, CUET-PG और NCET के जरिए होंगे।

आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2026-27 सत्र के लिए नए कोर्स, एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू

डॉ. बी.आर. आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (AUD) ने मंगलवार को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए नए पाठ्यक्रमों और एक वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों की घोषणा की। विश्वविद्यालय ने कहा कि इस बार 78 पाठ्यक्रमों में 3,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया और नई शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि दाखिले CUET-UG, CUET-PG और NCET के माध्यम से होंगे। आवेदन विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। पीजी पोर्टल अगले सप्ताह खुलेगा, जबकि यूजी प्रवेश CUET-UG परिणाम आने के बाद शुरू होंगे।

2008 में दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित AUD के कश्मीरी गेट, करमपुरा, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और लोधी रोड में चार कैंपस हैं, जहां वर्तमान में 6,250 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय ने NEP 2020 के अनुरूप मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान में एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू किए हैं। चार वर्षीय बीए पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्र CUET-PG स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा एमए क्रिएटिव राइटिंग, एमए परफॉर्मिंग आर्ट्स (थिएटर आर्ट्स), बीए म्यूजियोलॉजी, कल्चर एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और बीए विजुअल आर्ट्स जैसे नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने बीएससी मैथेमेटिक्स पाठ्यक्रम में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माइनर भी जोड़ा है।

कुलपति प्रो. अनु सिंह लाथर ने कहा कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई प्रावधानों, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन और फ्लेक्सिबल करिकुलम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले ही अपनाया था।

उन्होंने कहा, “विश्वविद्यालय फील्ड आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देता है। साथ ही सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर भी काम किया जा रहा है।”

विश्वविद्यालय ने बताया कि एससी, एसटी और PwBD श्रेणी के छात्रों को 100 प्रतिशत फीस छूट दी जाएगी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ग्रेडेड फीस छूट की व्यवस्था है। पिछले वर्ष छात्र सहायता योजनाओं पर ₹11.85 करोड़ से अधिक खर्च किए गए, जिससे 3,600 से अधिक छात्रों को लाभ मिला।

विश्वविद्यालय ने धीरपुर और रोहिणी में नए कैंपस विकसित करने की योजना की भी घोषणा की।

Shivani Navin Vahalia Pareek

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Shivani Navin Vahalia Pareek

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