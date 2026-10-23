2027 में कांग्रेस आई तो योजनाएं बंद होंगी? अमन अरोड़ा ने उठाए सवाल

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बहस तेज है। आप नेता अमन अरोड़ा ने कांग्रेस से पूछा है कि सत्ता में लौटने पर मुफ्त बिजली, महिलाओं की वित्तीय सहायता और 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य योजना जारी रहेंगी या नहीं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि यदि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है, तो क्या मुफ्त बिजली, महिलाओं को वित्तीय सहायता और 10 लाख रुपये की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जारी रहेगी। चंडीगढ़ में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयानों को लेकर पार्टी से स्पष्ट जवाब मांगा।

अरोड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां आम लोगों को मिल रही सुविधाओं पर असर डाल सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो मुफ्त बिजली और महिलाओं की वित्तीय मदद बंद हो सकती है, टोल प्लाजा दोबारा शुरू हो सकते हैं और बिजली तथा नहर के पानी के लिए अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। ये आरोप अरोड़ा ने लगाए हैं।

सब्सिडी पर कांग्रेस से सवाल अरोड़ा ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि क्या राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रताप सिंह बाजवा यह स्पष्ट करेंगे कि सत्ता में आने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी या नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मतदाताओं को चुनाव से पहले इस बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि सब्सिडी केवल जरूरतमंद परिवारों को देने की बात कही जा रही है, तो पात्रता तय करने का अधिकार किसके पास होगा। उनके मुताबिक, यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलेगी और किन महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अरोड़ा ने कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों से भी सवाल किया कि यदि वे मानते हैं कि जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है, उन्हें इसका लाभ नहीं लेना चाहिए, तो वे स्वयं सब्सिडी छोड़कर उदाहरण क्यों नहीं पेश करते।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को बिजली सब्सिडी दे रही है। उन्होंने महिलाओं को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपये के कवर का भी उल्लेख किया।

पुराने रिकॉर्ड का हवाला अरोड़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2002 में सत्ता में आने के बाद किसानों की मुफ्त बिजली बंद कर दी गई थी और करीब ढाई साल बाद इसे फिर शुरू किया गया। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त बिजली जारी रखने के कांग्रेस के वादे का भी उल्लेख किया।

आप नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नहर के पानी पर शुल्क लगाया जा सकता है, बिजली महंगी हो सकती है और स्वास्थ्य योजना का लाभ बंद किया जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के बयानों और उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखें।