आकांक्षा समिति ने दीपावली पर महिलाओं को बांटे उपहार, बूंदी के लड्डू बनाने का काम शुरू

बटलर पैलेस स्थित मसाला-मठरी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय केंद्र में कार्यरत महिलाओं के बीच वितरित की जाती है।

दीपावली के अवसर पर आकांक्षा समिति ने रविवार को बटलर पैलेस स्थित अपने मसाला-मठरी केंद्र में कार्यरत महिलाओं को उपहार वितरित किए। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष एवं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (आईएएसओडब्ल्यूए) की अध्यक्ष डॉ. नीलू गोयल के नेतृत्व में महिलाओं को त्योहार की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान केंद्र में काम करने वाली महिलाओं के योगदान की सराहना भी की गई।

आकांक्षा समिति की ओर से महिलाओं को रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बटलर पैलेस स्थित केंद्र में मसाला और मठरी के साथ अन्य खाद्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय केंद्र में कार्यरत महिलाओं के बीच वितरित की जाती है। समिति की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है।

दीपावली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपहार वितरण के साथ केंद्र में तैयार होने वाले उत्पादों की श्रृंखला में एक और उत्पाद जुड़ने की जानकारी भी दी गई। अब आकांक्षा केंद्र में बूंदी के लड्डू बनाने का काम भी शुरू किया गया है। समिति को उम्मीद है कि बेसन और आटे के लड्डुओं की तरह बूंदी के लड्डू भी अपने स्वाद और शुद्धता के कारण लोगों को पसंद आएंगे।

आकांक्षा के उत्पादों में शामिल हुए बूंदी के लड्डू आकांक्षा केंद्र में अब तक बेसन और आटे के लड्डू सहित खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बूंदी के लड्डू बनाने की शुरुआत की गई है। इससे केंद्र में तैयार होने वाले उत्पादों की सूची में एक और मिठाई शामिल हो गई है। समिति का मानना है कि नए उत्पाद को भी लोगों के बीच पसंद किया जाएगा।

बूंदी के लड्डू तैयार करने की शुरुआत को समिति के खाद्य उत्पादों से जुड़े काम के विस्तार के तौर पर देखा जा सकता है। समिति को उम्मीद है कि इसकी गुणवत्ता, स्वाद और शुद्धता के आधार पर इसे भी उपभोक्ताओं का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। केंद्र में बनने वाले उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय महिलाओं को दी जाती है। इस तरह उत्पाद तैयार करने और उनकी बिक्री से जुड़ी गतिविधियां केंद्र में काम करने वाली महिलाओं के रोजगार से सीधे जुड़ी हुई हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर आकांक्षा समिति की गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। समिति के उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय केंद्र में कार्यरत महिलाओं के बीच ही वितरित की जाती है। इससे उत्पाद बनाने के काम में शामिल महिलाओं को आय का अवसर मिलता है। समिति के माध्यम से उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

समिति की एक खास बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियां इसमें स्वैच्छिक और अवैतनिक रूप से जुड़कर काम करती हैं। वे महिला सशक्तीकरण से संबंधित गतिविधियों में योगदान देती हैं। समिति की अध्यक्ष डॉ. नीलू गोयल के नेतृत्व में आयोजित दीपावली कार्यक्रम भी केंद्र में काम करने वाली महिलाओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा करने का अवसर रहा।

कार्यक्रम में आकांक्षा की पदाधिकारी अलीशा अरशद, रानी मोहन, डॉ. प्रीति चौधरी, श्वेता प्रसाद, अंगीरा भारद्वाज, उषा सिंह, प्रीति सिंह, शांभवी सिंह, ऋचा सिंह, गीतिका कपूर, मधु गुप्ता और नंदिता सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। सभी ने महिलाओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनके काम की सराहना की।