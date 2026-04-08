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बंगाल चुनाव प्रचार में बोंगांव पहुंचे धामी, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोडशो

Apr 08, 2026 12:54 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर 24 परगना में चार भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार तथा भय के माहौल को लेकर निशाना साधा

बंगाल चुनाव प्रचार में बोंगांव पहुंचे धामी, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोडशो

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले के बोंगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के समर्थन में रोडशो और जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बोंगांव दक्षिण से स्वप्ना मजूमदार, बोंगांव उत्तर से अशोक कीर्तनिया, बगदा से सोमा ठाकुर और गाइघाटा से सुब्रत ठाकुर के नामांकन कार्यक्रमों में भाग लिया और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

जनसभा को संबोधित करते हुए धामी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भय, भ्रष्टाचार और कमीशन की राजनीति ने प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। धामी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि “सिंडिकेट” की तरह काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

धामी ने अपने भाषण में भाजपा के “डबल इंजन” वाले राजनीतिक संदेश को भी दोहराया। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है और शासन व्यवस्था अधिक समन्वित तरीके से काम कर सकती है। भाजपा नेताओं ने बोंगांव में रोडशो और जनसभा में उमड़ी भीड़ को पार्टी के पक्ष में माहौल का संकेत बताया।

पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला तेज होने के साथ भाजपा ने राज्य के भीतर और बाहर के कई नेताओं को प्रचार में उतारा है। धामी का दौरा भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रचार को धार देने की कोशिश कर रही है। उत्तर 24 परगना समेत कई सीटों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है।

धामी की टिप्पणियों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस विशेष सभा के संदर्भ में कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी। हालांकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के अन्य नेताओं ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने, माहौल खराब करने और प्रशासनिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। ऐसे में राज्य का चुनावी विमर्श विकास, प्रशासन और राजनीतिक विश्वसनीयता के सवालों के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द भी घूम रहा है।

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