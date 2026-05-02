बरगी डैम हादसे के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव का जबलपुर दौरा, जांच के आदेश

9 लोगों की मौत, 28 को बचाया गया; सरकार ने मुआवजा घोषित किया, एडवेंचर टूरिज्म के लिए SOP बनाने की तैयारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 मई को जबलपुर पहुंचकर बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे।

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे में नौ लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेजा। सेना के गोताखोरों ने भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया।

अधिकारियों के अनुसार, हादसे के पास ही जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा था, जहां मौजूद कर्मचारियों ने शुरुआती स्तर पर बचाव कार्य में मदद की। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी घटना के बाद मौके पर मौजूद रहे।

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने में मदद करने वालों को 51-51 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक, राज्य सरकार के सचिव और जबलपुर संभाग के आयुक्त शामिल होंगे। समिति हादसे के कारणों, परिस्थितियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की जांच करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नाव, क्रूज और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने पर भी जोर दिया।