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‘गैंगस्टरां ते वार’ के बाद पंजाब में गैंगस्टर अपराधों में गिरावट, फायरिंग की घटनाएं 69% घटीं

Apr 22, 2026 06:39 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब पुलिस के 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान ने संगठित अपराध में भारी कमी लाई है। अभियान के तहत हत्या और फायरिंग की घटनाएं 100% और 69% तक घट गई हैं। जानिए इस सफल प्रयास के पीछे की कहानी और इसके प्रभाव को।

‘गैंगस्टरां ते वार’ के बाद पंजाब में गैंगस्टर अपराधों में गिरावट, फायरिंग की घटनाएं 69% घटीं

पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के बाद राज्य में संगठित अपराध में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के तीन महीनों के भीतर गैंगस्टरों से जुड़े हत्या के मामलों में 100 प्रतिशत कमी आई है, जबकि फायरिंग की घटनाएं 69 प्रतिशत तक घट गई हैं।

जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में गैंगस्टर से जुड़ी चार हत्याएं दर्ज हुई थीं, जो मार्च तक शून्य हो गईं। इसी तरह, फायरिंग की घटनाएं जनवरी में 29 से घटकर 20 अप्रैल तक केवल 9 रह गईं। जबरन वसूली के मामलों में भी कमी देखी गई है, जो जनवरी के 110 मामलों से घटकर मार्च में 98 हो गए।

पंजाब पुलिस ने बताया कि यह अभियान केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों पर प्रहार करने में सफल रहा है। इससे राज्यभर में अपराध दर में गिरावट आई है और संगठित अपराध कमजोर हुआ है।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के माध्यम से पुलिस ने न केवल अपराध दर को नियंत्रित किया है, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीता है। उन्होंने कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि अपराधी नेटवर्क को खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं और यह अभियान अभी शुरुआत है, क्योंकि पुलिस गैंगस्टर संस्कृति के पूर्ण उन्मूलन के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान केवल बड़े गैंगस्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। छोटे अपराधों में शामिल लोग अक्सर गैंग में भर्ती के लिए आसान लक्ष्य बनते हैं, ऐसे में इन तत्वों पर कार्रवाई कर उनके नेटवर्क को कमजोर किया गया है और राज्य में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को मजबूत किया गया है।

पुलिस ने यह भी बताया कि टोल-फ्री एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन (93946-93946) शुरू होने के बाद जबरन वसूली से जुड़ी शिकायतों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे पुलिस को कार्रवाई में मदद मिल रही है।

इस बीच, पीटीआई के अनुसार पंजाब पुलिस ने सीमा पार से चल रहे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आपस में जुड़े गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजता था और राज्य में स्थानीय एजेंटों के माध्यम से इसकी सप्लाई करता था। पुलिस ने इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी जब्त की, जिसका इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा था।

अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 1.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के दौरान अन्य स्थानों से और हेरोइन बरामद की गई, जिससे कुल मात्रा लगभग 4 किलोग्राम हो गई। आगे की जांच में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अतिरिक्त हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर नेटवर्क और ड्रग तस्करी पर एक साथ की जा रही कार्रवाई से राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा रहा है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

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