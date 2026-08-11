Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमकनाला में बेली ब्रिज बहने के बाद सीएम धामी ने राहत-बचाव और कनेक्टिविटी बहाली के निर्देश दिए

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड के चमोली में बेली ब्रिज के बहने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की।

तमकनाला में बेली ब्रिज बहने के बाद सीएम धामी ने राहत-बचाव और कनेक्टिविटी बहाली के निर्देश दिए
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में बेली ब्रिज बहने की घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने तथा सड़क संपर्क जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और गढ़वाल मंडल आयुक्त से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों और अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए प्रभावित ग्रामीणों तक सामग्री पहुंचाने को कहा गया।

प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश

धामी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए, ताकि राहत और पुनर्व्यवस्था से जुड़े काम में देरी न हो। उन्होंने ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर आवाजाही जल्द बहाल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर काम करने को कहा।

बदलते मौसम और बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए निचले क्षेत्रों तथा नदी-नालों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखी जाए।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) से चमोली समेत प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखने की बात भी सरकार ने कही है।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सोमवार को तमकनाला में अचानक जलप्रवाह बढ़ने से 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा द्वारा बनाया गया बेली ब्रिज बह गया था। तेज बहाव में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बहने की सूचना मिली थी।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव से जानकारी ली और राहत-बचाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटीं।

कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के सामने रखीं मांगें

एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों ने अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी समस्याओं तथा मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

सरकार की ओर से जारी दूसरी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धामी ने मांगों को सुनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को उनका नियमानुसार परीक्षण कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति तथा परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारियों के स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था की मांग रखी।

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान ने जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग की। उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों को भरने, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण पदों के पुनर्गठन और प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में समानता की मांग रखी।

उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने और 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में छूट देने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, एएनएम संवर्ग, लैब टेक्निशियन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ, अंशकालिक शिक्षक संघ और राज्य आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपनी मांगें रखीं।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को संबंधित विभागों के माध्यम से इन मांगों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।