23 साल पूरे होने पर शाला प्रवेशोत्सव का फोकस नामांकन से गुणवत्ता आधारित शिक्षा तक पहुंचा

गुजरात का शाला प्रवेशोत्सव पिछले 23 वर्षों से न केवल छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि इसे गुणवत्ता-आधारित शिक्षा तक पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह अभियान बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान देने के साथ-साथ दुनिया के साथ तकनीकी समर्पण को भी बढ़ावा दे रहा है।

गुजरात में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवाणी रथयात्रा अभियान ने 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी।

उस समय राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट दर 37 प्रतिशत से अधिक थी और विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित थी।

अभियान का उद्देश्य स्कूल नामांकन बढ़ाना, ड्रॉपआउट कम करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

गांवों तक पहुंचे मंत्री और अधिकारी अभियान के तहत मंत्री, विधायक और IAS, IPS तथा IFS अधिकारियों ने गांवों का दौरा कर परिवारों से संवाद किया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।

यह अभियान पिछले 23 वर्षों से लगातार चल रहा है और समय के साथ शिक्षा जागरूकता के बड़े कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है।

जारी विवरण के अनुसार, अभियान के शुरुआती वर्षों में स्कूल पहुंचे कई छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और उद्यमी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर राज्य सरकार ने कन्या केलवाणी रथयात्रा को शाला प्रवेशोत्सव के साथ जोड़कर बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

इसके बाद सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसके तहत कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

वहीं, विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की गई है, जिसके तहत कक्षा 11 और 12 के विज्ञान विद्यार्थियों को दो वर्षों में 25 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

गुणवत्ता आधारित शिक्षा और तकनीक पर फोकस राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में गुणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था। यह कार्यक्रम अब गुणोत्सव 2.0 (GSQAC) के रूप में विकसित हो चुका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क (SQAAF) के तहत स्कूलों की गुणवत्ता जांचने के लिए 211 मानक तय किए गए हैं।

गुजरात में 5+3+3+4 शैक्षणिक ढांचा लागू किया गया है और बालवाटिका का भी सार्वभौमिक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल जन्म पंजीकरण, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और AI आधारित विद्या समीक्षा केंद्र का उपयोग किया जा रहा है। AI आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम संभावित ड्रॉपआउट छात्रों की पहचान करने में मदद कर रहा है।

समाज की भागीदारी भी बढ़ी जारी विवरण के अनुसार, पिछले 23 वर्षों में नागरिकों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्कूलों को लगभग 326 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है।

स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों में 75 प्रतिशत अभिभावकों की भागीदारी और 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।