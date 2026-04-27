चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की अभिनेता सुनील शेट्टी ने सराहना, नकारात्मक धारणा को बताया गलत

फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की सराहना की, नकारात्मक धारणाओं को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन की प्रशंसा की।

फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा को लेकर फैलाई जा रही नकारात्मक धारणाएं वास्तविकता से मेल नहीं खातीं। ऋषिकेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग ट्रैफिक, भीड़ और अव्यवस्था की शिकायत करते हैं, लेकिन उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा।

उन्होंने कहा कि देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के बावजूद ऋषिकेश में यातायात और अन्य व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं। पुलिस और प्रशासन 24 घंटे काम कर रहे हैं और भीषण गर्मी तथा भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने अगले दौरे में स्वयं चारधाम दर्शन करने जाएंगे।

पीएम मोदी का संदेश: आस्था और एकता का पर्व चारधाम यात्रा की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव बताया। उन्होंने यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और हिमालयी पर्यावरण का सम्मान करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने यात्रियों को अनुशासन और संयम का पालन करने तथा डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करने का भी संदेश दिया।

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू चारधाम यात्रा को गति केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ मिली, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर पहले ही खोले जा चुके थे, जिससे यात्रा का औपचारिक आरंभ हो गया था।

बेहतर व्यवस्थाएं, सुरक्षा और ‘ग्रीन यात्रा’ पर जोर राज्य सरकार ने इस वर्ष यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, टोकन आधारित दर्शन व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों में शटल सेवा और रियल-टाइम सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं।

इसके साथ ही ‘ग्रीन चारधाम यात्रा’ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं।

भ्रामक सूचनाओं पर कार्रवाई, बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामलों में पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी सामग्री यात्रियों को भ्रमित कर रही थी, जिस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।