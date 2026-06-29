जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद फोर्टिस अस्पताल पर कार्रवाई की तैयारी

दिल्ली सरकार ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है, जहाँ मरीजों के इलाज में अनियमितताओं और लापरवाही के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जांच टीम ने आपात स्थिति में इलाज में देरी और अन्य गंभीर нарушения पाए।

दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की जांच में मरीजों के इलाज में कथित लापरवाही समेत कई अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चाकू लगने से घायल एक युवक के इलाज से पहले अस्पताल ने पैसे जमा कराने की मांग की और समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई।

दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, “मुख्यमंत्री जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला प्रशासन को शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल का तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल का मौके पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले की विस्तृत रिपोर्ट की गहन जांच की जाएगी।”

सरकारी बयान के अनुसार, केंद्रीय जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विस और अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। बयान के मुताबिक, “फुटेज में घायल युवक खुद चलकर इमरजेंसी विभाग में पहुंचता दिखाई दिया, जिससे संकेत मिलता है कि समय पर इलाज मिलने पर उसकी जान बचाई जा सकती थी।”

जांच में भवन उपनियमों के उल्लंघन, कथित अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी सिस्टम में कमियां, बेसमेंट के गलत इस्तेमाल और मेडिकल प्रोटोकॉल के पालन में गंभीर लापरवाही जैसी बातें भी सामने आई हैं।

दिल्ली सीएमओ ने कहा, “जांच में जो भी अनियमितताएं साबित होंगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का हर अस्पताल मरीजों को जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ इलाज देने के लिए बाध्य है और मरीजों के समय पर तथा सम्मानजनक इलाज के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।”

जिलाधिकारी एस एस परिहार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वहीं, फोर्टिस अस्पताल ने कहा, “फोर्टिस मरीजों की देखभाल, क्लीनिकल उत्कृष्टता और नियामकीय अनुपालन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। औपचारिक रूप से जानकारी साझा किए जाने के बाद हम विवरण की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे। मरीजों की सुरक्षा और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”