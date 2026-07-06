राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय सिंह का वीएचपी पर हमला

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वीएचपी के आलोक कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में शामिल नेताओं के नाम न लिखने पर उठाए सवाल।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आलोक कुमार राम मंदिर में कथित चोरी, जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और जांच को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं।

आलोक कुमार पर चोरों को बचाने और जांच को राजनीतिक दिशा देने का आरोप दिल्ली स्थित “आप” मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि आलोक कुमार ने अयोध्या में चंदा चोरी मामले की जांच कर रहे डीएसपी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं से पूछताछ की मांग की है, लेकिन उन्होंने उन भाजपा, आरएसएस और वीएचपी नेताओं के नाम नहीं लिखे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मंदिर में चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वहां “सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती” हुई है, लेकिन आलोक कुमार ने उनका नाम तक पत्र में शामिल नहीं किया।

उन्होंने कहा, “अगर आलोक कुमार ईमानदारी से जांच चाहते तो उन लोगों के नाम भी लिखते जिन्होंने अपनी आंखों से कथित गड़बड़ियां देखने का दावा किया है। इससे साफ है कि वे कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं।”

जांच में शामिल होने की बात, पुराने जमीन घोटाले का भी उठाया मुद्दा संजय सिंह ने कहा कि वह जांच में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि वह उन लोगों को भी जांच एजेंसियों के सामने लेकर जाएंगे जिन्होंने दान में दिए गए चांदी के सामान, प्रभु श्रीराम की पादुकाएं, हार और यहां तक कि सोने से जड़ी रामचरितमानस चोरी होने के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में ही उन्होंने अयोध्या कोतवाली में लिखित शिकायत देकर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित जमीन खरीद घोटाले की जांच की मांग की थी। सिंह ने आरोप लगाया कि एक जमीन जिसे ₹2 करोड़ में खरीदा गया था, उसे कुछ ही मिनटों में ट्रस्ट को ₹18.5 करोड़ में बेच दिया गया।

संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की ईडी और सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि डॉ. रजनीश सिंह ने मंदिर निर्माण और चढ़ावे की राशि के ऑडिट की भी मांग उठाई थी।

संजय सिंह के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद भी ट्रस्ट ने एसआईटी जांच का हवाला देकर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

आप सांसद ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार, महंत धर्मदास, इंजीनियर दीनानाथ वर्मा और अन्य लोगों ने भी सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए, लेकिन उनके नाम भी आलोक कुमार के पत्र में नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े महिपाल सिंह ने भी पहले आरोप लगाया था कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही थी, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया।

संजय सिंह ने कहा कि वह सोमवार को जांच अधिकारी को पत्र लिखेंगे और राम मंदिर ट्रस्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहे पूर्व गृह सचिव ज्ञानेश कुमार से भी पूछताछ की मांग करेंगे।