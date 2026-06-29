राम मंदिर में ‘चंदा चोरी’ का आरोप, केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

अयोध्या के राम मंदिर में धन और आभूषणों की चोरी के आरोपों से ताजा राजनीतिक विवाद ने आक्रामक रुख अपनाया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर सवाल उठ गए हैं। जानिए इस घोटाले के पीछे का पूरा सच।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर मामले को दबाने और बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया।

अयोध्या में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भगवान राम को चढ़ाए गए आभूषण, सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात और नकदी की बड़े स्तर पर चोरी हुई है।

केजरीवाल ने कहा, “भगवान राम के घर में महा डकैती हुई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पर चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे-जवाहरात, करोड़ों-अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या-क्या चोरी हो गया है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में छोटे कर्मचारियों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, “फर्जी एसआईटी, फर्जी एफआईआर और फर्जी गिरफ्तारी के जरिए छोटे प्यादों को फंसाकर बड़े अपराधियों को बचाया गया।”

AAP प्रमुख ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि सौदों में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है।

उन्होंने दावा किया कि मीडिया में खबरें आने के बाद मंदिर में चढ़ावे की रकम में भी गिरावट आई है और कई दानदाताओं ने अपने दान का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है।

बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने पार्टी को “चंदा चोर पार्टी” बताया और कहा कि “जो ‘राम’ के ना हुए, वो ‘राष्ट्र’ के क्या होंगे।”

केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट से नेताओं और अफसरों को हटाकर मंदिर का प्रबंधन साधु-संतों और धर्माचार्यों को सौंपने की मांग भी की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, “महाराज जी, ये चंदा चोर आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे।”

वहीं, AAP सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल के लखनऊ पहुंचने के बाद ही मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। देवरिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मामले में नामजद सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर अयोध्या और राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “अगर सबूत नहीं है तो दुष्प्रचार बंद करें और अगर सबूत है तो एसआईटी को दें।” मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार ने 15 साल तक केवल “विनाश और भ्रष्टाचार” दिया।