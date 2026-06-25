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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, सीबीआई-ईडी जांच की मांग

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एसआईटी को 'फर्जी' करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन कैसे संभव है, और सीबीआई-ईडी जांच की मांग की।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, सीबीआई-ईडी जांच की मांग

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एसआईटी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे “फर्जी” बताया है। उन्होंने कहा कि बिना एफआईआर के किसी एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता और उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि यह टीम किस कानून और किस धारा के तहत बनाई गई है।

नई दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एसआईटी के पास किसी को समन करने, गिरफ्तार करने या छापेमारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जांच टीम केवल मामले को दबाने और बड़े लोगों को बचाने के लिए बनाई गई है।

छोटे कर्मचारियों से पूछताछ, बड़े लोग बचाए जा रहे: AAP

केजरीवाल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी केवल छोटे कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, जबकि इतने बड़े स्तर पर कथित चोरी बिना ऊंचे अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों की जानकारी के संभव नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार की मंशा वास्तविक दोषियों को पकड़ने की है, तो मामला सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा।

AAP सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी एसआईटी को “झुनझुना” बताते हुए आरोप लगाया कि यह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 20 जून को एसआईटी को पत्र और ईमेल भेजकर कथित जमीन सौदों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक उन्हें बुलाया नहीं गया।

राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय जानकारी देने से किया इनकार

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर परियोजना से जुड़े जमीन सौदों में भारी अनियमितताएं हुईं और दान में मिली चांदी व आभूषणों की चोरी के बावजूद अब तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इसी बीच पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट की आय, व्यय, दान, बैंक खातों और भूमि लेनदेन से जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। ट्रस्ट ने इसके पीछे चल रही एसआईटी जांच का हवाला दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब भाजपा नेता रजनीश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत को अयोध्या जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया। शिकायत में ट्रस्ट की स्थापना से अब तक के वित्तीय रिकॉर्ड, दान, भूमि खरीद-बिक्री और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।

पीटीआई के मुताबिक जिला प्रशासन को ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि जांच के तहत एसआईटी सभी रिकॉर्ड एकत्र कर रही है, इसलिए फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा सकती।

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