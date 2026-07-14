E20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का ऑनलाइन अभियान, केजरीवाल ने लोगों से हस्ताक्षर करने की अपील की

E20 पेट्रोल के खिलाफ AAP ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सामान्य पेट्रोल, E10 और E20 का विकल्प उपलब्ध कराने तथा ईंधन नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को E20 पेट्रोल के खिलाफ ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। पार्टी ने StopE20petrol.com वेबसाइट के जरिए लोगों से प्रधानमंत्री के नाम तैयार याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की है। अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि E20 पेट्रोल को लागू करने के तरीके पर पुनर्विचार किया जाए और उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प दिया जाए।

'StopE20petrol.com' के जरिए प्रधानमंत्री के नाम याचिका केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पर्याप्त तैयारी के बिना E20 पेट्रोल लागू कर रही है, जबकि बड़ी संख्या में वाहन मालिक माइलेज कम होने, इंजन संबंधी दिक्कतों और वाहनों के रखरखाव पर बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सामान्य है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी लोगों की बात सुनने की होती है। उनके अनुसार, वाहन मालिक पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल, E10 और E20 तीनों विकल्प चाहते हैं ताकि वे अपने वाहन की जरूरत और निर्माता की सलाह के अनुसार ईंधन का चयन कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होने के कारण वाहनों का माइलेज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर या उससे कम नहीं रखी गई है। इससे आम और मध्यम वर्ग के वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है क्योंकि उन्हें ईंधन पर भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है और वाहनों के रखरखाव का खर्च भी बढ़ रहा है।

ऑनलाइन याचिका के जरिए सरकार से तीन प्रमुख मांगें, वाहन मालिकों की शिकायतों का हवाला AAP प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों और वाहन सर्विस सेंटरों पर लोगों से बातचीत की। उनके अनुसार, इस दौरान कई वाहन मालिकों ने माइलेज में कमी, फ्यूल पंप और इंजेक्टर से जुड़ी समस्याओं तथा इंजन के प्रदर्शन पर असर पड़ने की शिकायत की। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई लोगों ने पहले की तुलना में वाहनों की सर्विस और मरम्मत पर अधिक खर्च होने की बात कही।

केजरीवाल ने कहा कि यदि सरकार E20 पेट्रोल लागू करना चाहती है तो कम से कम लोगों को सामान्य पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि E20 पेट्रोल की कीमत उसकी ऊर्जा क्षमता के अनुरूप तय की जाए ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है और उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है। इसी उद्देश्य से "स्टॉप E20 पेट्रोल" अभियान शुरू किया गया है, जिसके जरिए देशभर के लोगों से वेबसाइट पर जाकर हस्ताक्षर करने की अपील की गई है।

पार्टी के अनुसार, ऑनलाइन याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार से तीन प्रमुख मांगें की जा रही हैं—बिना पर्याप्त तैयारी E20 पेट्रोल लागू नहीं किया जाए, उपभोक्ताओं को सामान्य पेट्रोल, E10 और E20 में से अपनी पसंद का विकल्प दिया जाए तथा लोगों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं पर विचार करते हुए ईंधन नीति की समीक्षा की जाए।