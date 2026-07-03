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केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल के उपयोग पर उठाए गंभीर सवाल, आरोप लगाते हुए कहा कि यह मिश्रित ईंधन लोगों के वाहनों की माइलेज को घटा रहा है और इंजन की समस्याएं पैदा कर रहा है। क्या केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए?

केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लोगों पर जबरन ऐसा ईंधन थोपा जा रहा है, जिससे वाहनों की माइलेज घट रही है और इंजन से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं।

केजरीवाल ने कहा कि देशभर से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण गाड़ियां बंद हो रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज कम हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार के रुख पर उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की ओर से कथित तौर पर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले इसे “एक्सपेरिमेंट” बताया और बाद में इससे इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, “पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सिर्फ एक प्रयोग है, बाद में मुकर गई कि ऐसे कुछ नहीं कहा।”

केजरीवाल ने कहा कि यदि यह एक प्रयोग था तो पहले इसे सीमित संख्या में वाहनों पर लागू किया जाना चाहिए था और उसके परिणामों के आधार पर आगे फैसला लिया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा, “एक्सपेरिमेंट तब होता है जब किसी चीज को 50, 100, 500 या 1000 गाड़ियों पर कर लिया जाता।”

AAP प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि यदि इस प्रयोग के कारण लोगों के वाहनों को नुकसान हो रहा है तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी।

ई-20 पेट्रोल की कीमत घटाने की मांग

केजरीवाल ने दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों की माइलेज लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो रही है, जिससे लोगों का ईंधन खर्च बढ़ गया है।

उन्होंने भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि इथेनॉल की रासायनिक प्रकृति के कारण माइलेज कम होना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा, “अगर 30 फीसद की एवरेज कम आ रही है, तो ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम भी 30 फीसद कम होने चाहिए।”

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोगों ने वाहन के इंजन और पार्ट्स खराब होने तथा जंग लगने की शिकायत की है।

उन्होंने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ई-20 पेट्रोल वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कमेंट या डायरेक्ट मैसेज के जरिए अपने सुझाव भेजें कि पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाए।

केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात में कमी लाने की नीति का हिस्सा बता चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों और घरेलू कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

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