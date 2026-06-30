राम मंदिर ‘चंदा चोरी’ मामले में केजरीवाल का हमला तेज, देशभर में सामाजिक बहिष्कार की अपील

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोपियों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया। इस धार्मिक विवाद ने राजनीतिक बहस को गर्मा दिया है, जबकि बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों को नकारा है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राम मंदिर में कथित चंदा और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोपियों तथा उनके समर्थकों के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। उन्होंने अयोध्या बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का बहिष्कार करने और उनका केस नहीं लड़ने के फैसले का स्वागत किया।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सरकार “बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है” और कई आरोपी खुद सत्ता व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है।

AAP द्वारा जारी बयान के अनुसार, केजरीवाल ने कहा कि अब पूरे देश को “चंदा चोरों और उनके सहयोगियों” का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। उन्होंने इसे “धर्म युद्ध” बताते हुए कहा कि समाज को खुद आगे आकर जवाबदेही तय करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और कथित चढ़ावा चोरी मामले में दोषियों को दंड मिलने की प्रार्थना की। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया था कि “ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं” और मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है।

केजरीवाल ने कहा था कि “जो भगवान राम के नहीं हुए, वे जनता और राष्ट्र के क्या होंगे।” उन्होंने लोगों से अपील की थी कि कानून अपना काम करे या न करे, समाज को चंदा चोरों और उनके समर्थकों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

वहीं बीजेपी ने AAP और अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का आरोप है कि AAP धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है।