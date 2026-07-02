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केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा- राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए?

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन हो गए, तब भी वे वहां क्यों नहीं गए। उनके आरोपों में भाजपा पर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप शामिल है।

केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा- राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में “प्राण प्रतिष्ठा” के बाद भी वह अब तक दर्शन करने क्यों नहीं गए।

राम मंदिर को लेकर अमित शाह पर केजरीवाल के सवाल

पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने दावा किया कि प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान अमित शाह ने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 से अधिक बार भगवान राम और राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन मंदिर नहीं गए।

केजरीवाल ने कहा, “अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेकर आज तक ढाई साल हो गए हैं। अगर सटीक तौर पर देखें तो 891 दिन हो गए हैं।”

उन्होंने कहा कि उन्होंने “नेट, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और यूपी के कई पत्रकारों” से जानकारी की पुष्टि की और उन्हें अमित शाह के मंदिर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पांच सवाल भी पूछे, जिनमें यह सवाल शामिल था कि क्या वह “रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं?”

उन्होंने भाजपा पर भगवान राम और सनातन धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।

केजरीवाल ने कहा, “इन्होंने दशकों से केवल सत्ता में आने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है।”

सनातन और धार्मिक कार्यक्रमों पर AAP ने गिनाईं अपनी पहल

इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से आयोजित भजन संध्याओं, मुफ्त तीर्थ यात्रा योजनाओं और अमृतसर में प्रस्तावित लव-कुश मंदिर का भी जिक्र किया।

भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

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