पंजाब निकाय चुनाव में AAP की बड़ी जीत, केजरीवाल बोले- काम की राजनीति पर मुहर
AAP ने शहरी निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन को भगवंत मान सरकार के कामकाज की स्वीकृति बताया। पार्टी नेताओं ने इसे विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के समर्थन का जनादेश कहा।
पंजाब के शहरी निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) के शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व ने इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया है। चुनाव नतीजों के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब की जनता का आभार जताया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में हुए ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब शहरी निकाय चुनावों में भी लोगों ने AAP पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से यह साबित हो गया है कि पार्टी को गांवों के साथ-साथ शहरों में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है।
केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने सरकार के काम को सराहा है और पार्टी को आगे भी इसी दिशा में काम करते रहने का संदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के महीनों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाईयों और व्यापारियों पर छापों को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला।
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी जीत को सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसी पहलों को जनता का समर्थन मिला है।
भगवंत मान ने कहा कि निकाय चुनावों में मिली सफलता के बाद राज्य सरकार विकास कार्यों की गति को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि शहर, कस्बे और गांव सभी के विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।
AAP के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी चुनाव नतीजों का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और सरकार के कामकाज का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने नफरत और डर की राजनीति को नकारते हुए विकास और काम की राजनीति को चुना है।
दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना जवाब देती है।
पंजाब में आगामी चुनावी मुकाबलों से पहले निकाय चुनावों में मिली यह सफलता AAP के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी इसे अपने संगठनात्मक आधार और सरकार की नीतियों के प्रति जनता के भरोसे का संकेत मान रही है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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