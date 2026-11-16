प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, आप ने केंद्र को घेरा

आप ने प्रकाश पर्व से पहले केंद्र से करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खोलने की मांग की है। पार्टी के अनुसार, बंदी से लाखों श्रद्धालु दर्शन से वंचित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। नेताओं ने सुरक्षा तर्कों पर सवाल उठाए और बंदी को राजनीतिक फैसला बताया।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कॉरिडोर लंबे समय से बंद रहने के कारण देश-विदेश में रहने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र स्थल पर माथा टेकने से वंचित हैं। सोमवार को सांसद मालविंदर सिंह कंग और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह मांग उठाई।

प्रकाश पर्व से पहले फैसला कंग ने कहा कि श्री करतारपुर साहिब का सिख धर्म के इतिहास और आस्था में विशेष महत्व है। यह वह पवित्र स्थान है, जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया और मानवता को ‘किरत करो’ का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व नजदीक है और संगत इस पवित्र स्थल पर जाने का इंतजार कर रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह दुनिया भर के सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए समय रहते फैसला ले। कंग के मुताबिक, कॉरिडोर खुलने से श्रद्धालुओं को श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिलेगा।

डेरा बाबा नानक में बोलते हुए धालीवाल ने कहा कि हर महीने की 15 तारीख को सिख श्रद्धालु कॉरिडोर खुलने की अरदास करने के लिए एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार प्रार्थनाओं और अपीलों के बावजूद संगत को ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर नहीं मिल रहा है।

सुरक्षा के तर्क पर सवाल धालीवाल ने कॉरिडोर बंद रखने के लिए केंद्र की ओर से दिए जा रहे सुरक्षा संबंधी तर्कों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई है, तो गुजरात के बंदरगाहों सहित अन्य रास्तों से पाकिस्तान के साथ व्यापार कैसे जारी है। उन्होंने केंद्र से इस अंतर को स्पष्ट करने की मांग की।

आप नेता ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर बंद रखना केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसला है। उन्होंने भाजपा सरकार पर पंजाब और सिख समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। धालीवाल ने उद्योगपतियों अडानी और अंबानी से जुड़े कारोबार का भी उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि व्यावसायिक गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल पर जाने से क्यों रोका जा रहा है।