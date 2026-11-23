रैली के लिए मोगा का चयन मालवा क्षेत्र में उसकी स्थिति और दूसरे जिलों से संपर्क को देखते हुए अहम माना जा रहा है। यहां से लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट और बरनाला जैसे जिलों तक पहुंच आसान है।

आम आदमी पार्टी (आप) 26 नवंबर को मोगा में रैली के साथ पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करेगी। पार्टी के 14वें स्थापना दिवस पर होने वाली इस सभा में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक मंच पर नजर आएंगे। पार्टी अब तक घोषित सभी 71 उम्मीदवारों को भी इस मंच पर लाने की तैयारी में है। आयोजन में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से समर्थकों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।

रैली के जरिए पार्टी सरकार के पांच साल के कामकाज को जनता के सामने रखने और अगले पांच वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताओं का संदेश देने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के साथ सभी हलका इंचार्ज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब पार्टी जनादेश के आधार पर दोबारा जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है।

मोगा का सियासी महत्व रैली के लिए मोगा का चयन मालवा क्षेत्र में उसकी स्थिति और दूसरे जिलों से संपर्क को देखते हुए अहम माना जा रहा है। यहां से लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट और बरनाला जैसे जिलों तक पहुंच आसान है। जालंधर के रास्ते दोआबा क्षेत्र से भी इसका संपर्क है। पार्टी मंच से मालवा, दोआबा और माझा तक चुनावी संदेश भी पहुंचाना चाहती है।

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 मालवा, 23 दोआबा और 25 माझा क्षेत्र में हैं। आप अब तक 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जो कुल सीटों का करीब 61 प्रतिशत है। मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। रैली में इन उम्मीदवारों की सामूहिक मौजूदगी के जरिए पार्टी अपनी चुनावी और संगठनात्मक तैयारियों को सामने रखेगी।

सरकार के कामकाज पर जोर रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं और फैसलों को गिनाए जाने की तैयारी है। इनमें मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, सरकारी स्कूलों और रोजगार से जुड़े कदम शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व इन पहलों के साथ पंजाब के अगले पांच वर्षों के विकास का रोडमैप भी जनता के सामने रख सकता है।

केजरीवाल और मान की एक मंच पर मौजूदगी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और पंजाब सरकार के बीच तालमेल को भी रेखांकित करेगी। दोनों नेताओं के भाषणों में सरकार के कामकाज के अलावा किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जोर रहने की संभावना है। हालांकि, रैली के लिए भाषणों का विस्तृत एजेंडा साझा नहीं किया गया है।