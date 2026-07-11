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राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर AAP चलाएगी सिग्नेचर अभियान, 12 जुलाई को सुंदरकांड पाठ का ऐलान

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में सुंदरकांड पाठ के बाद AAP देशभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, श्रीराम मंदिर से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाएगी।

राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर AAP चलाएगी सिग्नेचर अभियान, 12 जुलाई को सुंदरकांड पाठ का ऐलान

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी 12 जुलाई को दिल्ली में सुंदरकांड पाठ आयोजित करेगी और इसके बाद देशभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चलाया जाएगा, जिन पर उन्होंने श्रीराम मंदिर से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगाए।

12 जुलाई को सुंदरकांड पाठ, इसके बाद शुरू होगा हस्ताक्षर अभियान

पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि सुंदरकांड पाठ रविवार सुबह 10 बजे रोहिणी सेक्टर-10 स्थित जापानी पार्क के जेएमडी टेंट में होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जिसे देशभर से एकत्र कर भेजा जाएगा।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय में श्रीराम मंदिर से जुड़े भूमि सौदों, निर्माण कार्यों और चढ़ावे की कथित चोरी के मामलों में गंभीर आरोप सामने आए हैं, लेकिन इनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर ट्रस्ट ने Rs 2 करोड़ मूल्य की जमीन Rs 18 करोड़ में खरीदी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत तक कमीशन मांगे जाने के आरोप लगे हैं और चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले भी सामने आए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। समाचार लिखे जाने तक केंद्र सरकार या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में केवल आठ निचले स्तर के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी आवाज उठानी होगी और इस उद्देश्य से सुंदरकांड पाठ के बाद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह केवल आम आदमी पार्टी का अभियान नहीं होगा, बल्कि जहां-जहां राम भक्त और श्रद्धालु इस पूरे घटनाक्रम से आहत हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके मुताबिक, दिल्ली सहित देशभर में कई स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की आरती भी आयोजित की जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि अभियान के तहत स्वयंसेवक घर-घर जाकर लोगों से प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। पत्र में श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।

उन्होंने लोगों से रविवार के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि सुंदरकांड पाठ के बाद अभियान की आगे की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी।

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