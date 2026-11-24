पार्टी के 14वें स्थापना दिवस पर 26 नवंबर को होने वाली रैली में अब तक घोषित सभी 71 उम्मीदवार एक मंच पर आएंगे

आम आदमी पार्टी (AAP) 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 26 नवंबर को मोगा में रैली आयोजित करेगी। पार्टी के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाली इस रैली में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। पार्टी की ओर से अब तक घोषित सभी 71 उम्मीदवारों के भी एक मंच पर मौजूद रहने की संभावना है।

रैली में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके जरिए पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों को सामने रखेगी। साथ ही, भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कामकाज और अगले पांच वर्षों के लिए विकास की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।

AAP ने पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से अब तक 71 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। यह कुल सीटों का करीब 61 फीसदी है। मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। रैली में इन उम्मीदवारों की सामूहिक मौजूदगी को चुनाव से पहले संगठन को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

पंजाब की विधानसभा सीटें तीन प्रमुख क्षेत्रों में बंटी हैं। मालवा में 69, दोआबा में 23 और माझा में 25 सीटें हैं। मोगा मालवा क्षेत्र में स्थित है और लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट तथा बरनाला जैसे जिलों से इसकी कनेक्टिविटी है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि यहां आयोजित रैली में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे।

सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के करीब पांच साल के कार्यकाल के बाद पार्टी अब अपने कामकाज को चुनावी मुद्दे के रूप में जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है।

रैली में राज्य सरकार की प्रमुख पहलों में शामिल मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर, सरकारी स्कूलों में सुधार और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किए जाने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व इन पहलों के साथ सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी पेश कर सकता है।

इसके अलावा, अगले पांच वर्षों के लिए पंजाब के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे नेताओं के संबोधन का हिस्सा हो सकते हैं।

रैली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की एक साथ मौजूदगी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को एक मंच पर लाएगी। जहां भगवंत मान राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक रणनीति से जुड़े हैं।