ई-20 पेट्रोल के विरोध में एक अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय टाउनहॉल करेगा AAP, लोगों से जुड़ने की अपील

आम आदमी पार्टी (AAP) 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर राष्ट्रीय टाउनहॉल आयोजित करेगी। इसमें विशेषज्ञ और आम नागरिक ई-20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंताओं और सुझावों पर चर्चा करेंगे।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने ई-20 मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20' आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ, वाहन मालिक और आम लोग अपनी राय रखेंगे तथा आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन भी शामिल हो सकेंगे।

विशेषज्ञों, वाहन मालिकों और आम लोगों से संवाद करेगा AAP सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह टाउनहॉल एक अगस्त को सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली और आसपास के लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों के लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जुड़ने के इच्छुक लोगों को शुक्रवार तक 8588833212 नंबर पर व्हाट्सऐप संदेश भेजना होगा। इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वे कार्यक्रम के दिन सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी समय टाउनहॉल से जुड़ सकेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में ई-20 पेट्रोल के विषय में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ, वाहन मालिक और वे लोग भी अपने अनुभव साझा करेंगे, जो उनके अनुसार इस ईंधन से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।

केंद्र से ई-20 मुद्दे के समाधान की अपील प्रेसवार्ता के दौरान केजरीवाल ने हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के आंदोलन के कारण सरकार को फैसला लेना पड़ा और कहा कि इसी तरह ई-20 के मुद्दे पर भी लोगों को एकजुट होकर अपनी बात रखनी होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि ई-20 के मुद्दे का समाधान समय रहते किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, कई लोग अपनी गाड़ियों के प्रदर्शन और माइलेज को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर लोगों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।

केजरीवाल ने लोगों से टाउनहॉल में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से शामिल हों और जो नहीं आ सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बनें।