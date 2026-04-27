‘आप’ ने सात राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर सभापति को याचिका सौंपी

संजय सिंह ने दलबदल के आरोप लगाए; 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग

आम आदमी पार्टी (आप) ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए सात राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को याचिका सौंपी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संवैधानिक विशेषज्ञों की राय भी ली गई है।

सिंह ने आरोप लगाया कि संबंधित सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होकर दलबदल किया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत विचारणीय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र सुनवाई कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के बाद राजनीतिक दलों में शामिल कराने की प्रवृत्ति देखी गई है। हालांकि, भाजपा ने पहले ऐसे आरोपों को खारिज किया है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कानून के तहत बताया है।

संजय सिंह ने कहा कि यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने दल से मतभेद होता है, तो उसे पद छोड़कर नई राजनीतिक राह चुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया गया है, जिनमें दलबदल से जुड़े मामलों पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले पर जल्द सुनवाई कर निर्णय लिया जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों का भी उपयोग कर सकती है।

पंजाब में राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर राज्य में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं के अन्य विधायकों से संपर्क में होने की खबरों को लेकर पार्टी सतर्क है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग सकती है। उनके अनुसार, कुछ विधायकों ने भी इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की है।