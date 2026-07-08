E20 पेट्रोल पर AAP का नया हमला, अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र और वाहन कंपनियों से मांगी जवाबदेही

In a bold move, AAP leader Arvind Kejriwal challenges the central government regarding the safety of E20 petrol for E10 vehicles. With differing advice from automobile manufacturers, he demands accountability to protect consumers.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने देशभर में ई-20 (E20) मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर केन्द्र सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने वाहन कंपनियों से सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए कहा कि ई-20 पेट्रोल से ई-10 वाहनों को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि कई कंपनियों की वाहन पुस्तिकाओं (ओनर मैनुअल) में अलग तरह की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर वाहन निर्माताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने छह प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों से ई-20 पेट्रोल को लेकर सार्वजनिक बयान देने को कहा था। उनके अनुसार, तीन कंपनियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जबकि मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ई-20 पेट्रोल से ई-10 वाहनों को कोई नुकसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि वह इन कंपनियों को पत्र लिखकर यह पूछेंगे कि यदि ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से किसी वाहन की माइलेज कम होती है या इंजन, फ्यूल सिस्टम अथवा अन्य पुर्जों को नुकसान पहुंचता है तो क्या कंपनियां उसकी भरपाई करने की लिखित गारंटी देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूछेंगे कि ऐसी स्थिति में नुकसान की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार उठाएगी या वाहन निर्माता कंपनियां।

पुराने वाहनों और उपभोक्ताओं के हितों का मुद्दा उठाया केजरीवाल ने दावा किया कि अधिकांश पुराने वाहन ई-10 पेट्रोल के अनुरूप डिजाइन किए गए थे, जबकि वर्ष 2023 के बाद बनने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-20 अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों दोपहिया और चारपहिया वाहन अभी भी ऐसे हैं जो मूल रूप से ई-20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वाहन कंपनियों के मालिकाना पुस्तिका में 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि ई-20 के इस्तेमाल से माइलेज घटती है या वाहन के प्रदर्शन पर असर पड़ता है तो इसका आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए।

केजरीवाल ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन की ओर धीरे-धीरे संक्रमण किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ देशों में आज भी ई-10 और ई-20 दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। उन्होंने केन्द्र से मांग की कि उपभोक्ताओं को ई-0, ई-10 और ई-20 जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोग अपने वाहन की अनुकूलता के अनुसार ईंधन चुन सकें।

केन्द्र का पक्ष: ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अहम कदम केन्द्र सरकार लगातार यह कहती रही है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और वाहन निर्माता कंपनियां भी नियामकीय समयसीमा के अनुरूप ई-20 अनुकूल वाहन बाजार में ला रही हैं।

एथेनॉल मिश्रण का मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। उस दौरान केन्द्र ने अदालत को बताया था कि यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है तथा इसके प्रभावों का लगातार आकलन किया जा रहा है। वाहन निर्माताओं ने भी समय-समय पर कहा है कि नए मॉडल ई-20 ईंधन के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को अपने वाहन निर्माता की सलाह के अनुसार ईंधन का उपयोग करना चाहिए।