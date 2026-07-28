जंतर-मंतर प्रदर्शन से लौट रहे दो नाबालिगों से मारपीट के मामले में 'आप' ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की

आम आदमी पार्टी (आप) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से लौट रहे दो नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट के आरोप में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई का आश्वासन मांगा है, अन्यथा अदालत का सहारा लेने की बात कही है।

Aam Aadmi Party (AAP) National Convenor Arvind Kejriwal, left, addresses a press conference as party leader Saurabh Bharadwaj listens, in New Delhi.

आम आदमी पार्टी (आप) ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से लौट रहे दो नाबालिग लड़कों के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी सत्यम पंडित की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी ने मंगलवार को संसद मार्ग थाने में लिखित शिकायत सौंपते हुए कहा कि यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह अदालत का रुख करेगी।

पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा से मुलाकात कर शिकायत सौंपी और आरोपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की।

सोशल मीडिया वीडियो का हवाला देते हुए लगाए गंभीर आरोप सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर सत्यम पंडित अपने कुछ साथियों के साथ दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से लौट रहे उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी दो नाबालिग लड़कों को रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि पीड़ितों में से एक की उम्र 16 वर्ष है।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दोनों बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्हें पीटा गया और धर्म के नाम पर नफरत तथा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीड़ित लड़कों ने बताया है कि आरोपियों के पास संभवतः हथियार भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अब तक यह कहती रही कि उसे कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उनके अनुसार अब पार्टी ने औपचारिक शिकायत दे दी है, जिसमें पीड़ितों और आरोपी का नाम भी दर्ज कराया गया है।

भारद्वाज ने कहा कि डीसीपी ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है और पार्टी को उम्मीद है कि पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

20 जुलाई के प्रदर्शन में कथित पैलेट गन इस्तेमाल की भी जांच की मांग सौरभ भारद्वाज ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की कि यह जांच होनी चाहिए कि पैलेट गन चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रदर्शनकारी को पैलेट गन लगी थी और उसे उसी दिन एम्स में भर्ती कराया गया था, तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि यह जानकारी कई दिनों तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में भारद्वाज ने कहा कि यदि पुलिस और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती रहेंगी तो लोगों को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सक्रिय रहना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने भी आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि दो नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इसी उद्देश्य से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है ताकि पुलिस के पास कार्रवाई न करने का कोई आधार न रहे।