दिल्ली में तीन साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में AAP ने उठाए सवाल, ट्रस्ट रिकॉर्ड जारी करने की मांग

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को दिल्ली के एक निजी स्कूल से जुड़े मामले पर चिंता जताई, जहां एक स्कूल कर्मचारी पर तीन साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म का आरोप है।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एसएस मोता सिंह स्कूल मामले में स्कूल ट्रस्ट से जुड़े रिकॉर्ड और कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

“आप” मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने उस मामले का जिक्र किया, जिसमें स्कूल के एक अधिकारी पर तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। उन्होंने कहा कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बच्ची का मेडिकल परीक्षण रात करीब सवा दो बजे हुआ था। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजनों को डॉक्टरों की ओर से कुछ गंभीर चोटों की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट में उन बातों का उल्लेख नहीं मिला।

उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और संक्रमण के कारण उसे अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा।

ट्रस्ट की फाइल को लेकर सवाल सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टियों के आने-जाने से जुड़ी जानकारी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज होती है, लेकिन संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

उन्होंने कहा कि जब उनकी ओर से सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जानकारी मांगी गई, तो बताया गया कि संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए मामले में पारदर्शिता की मांग की।

उन्होंने दावा किया कि एसएस मोता सिंह (नीला) चैरिटेबल ट्रस्ट के पास दिल्ली में कई संपत्तियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के समय में ट्रस्ट में नए ट्रस्टियों को शामिल किया गया है।

भारद्वाज ने अमरजीत सिंह, डॉ. वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, स्वाति गर्ग और मनीष गुप्ता के नाम लेते हुए पूछा कि इन्हें ट्रस्ट में किस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया।

फेसबुक पोस्ट का जिक्र सौरभ भारद्वाज ने एक फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर अमरजीत सिंह बब्बू नाम के व्यक्ति ने एक भाजपा मंत्री को ट्रस्टी बनाए जाने के लिए धन्यवाद दिया था।

उन्होंने कहा कि बाद में यह पोस्ट हटा दी गई। भारद्वाज ने इस आधार पर ट्रस्ट और कुछ राजनीतिक नेताओं के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठाए।

पुलिस स्टेशन में स्कूल मैनेजर की मौजूदगी का दावा सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीड़ित बच्ची के परिवार के अनुसार, जब भी वे पुलिस स्टेशन गए, वहां स्कूल की जनकपुरी शाखा के मैनेजर मनजीत सिंह ओलख मौजूद दिखाई दिए।

उन्होंने दावा किया कि मनजीत सिंह ओलख एक भाजपा मंत्री के करीब हैं।

सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद का भी जिक्र करते हुए कहा कि स्कूल जनकपुरी में स्थित है और मंत्री के आवास के करीब है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च में स्कूल परिसर में दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आशीष सूद शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट रिकॉर्ड में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है।

रिपोर्ट लिखे जाने तक दिल्ली सरकार या भाजपा नेताओं की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

पुलिस का पक्ष और जांच दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच “निष्पक्ष, पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके” से की गई है। पुलिस के मुताबिक, मामला 1 मई को सामने आया था, जब बच्ची की मां ने जनकपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी तीन साल की बेटी के साथ 30 अप्रैल को स्कूल समय के दौरान यौन उत्पीड़न हुआ। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने 57 वर्षीय स्कूल केयरटेकर की पहचान की थी, जिसके बाद उसे 1 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान स्कूल की सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और अन्य सबूत जब्त किए गए हैं। आरोपी को 7 मई को द्वारका अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में विरोध करने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को मामले में स्कूल की एक महिला शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार और “आप” नेताओं की ओर से लगाए गए धमकाने और दबाव बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच के दौरान बच्ची और उसके परिवार को “चाइल्ड-फ्रेंडली माहौल” उपलब्ध कराया गया। वहीं, पुलिस ने एलजी कार्यालय के साथ बैठक को लेकर सौरभ भारद्वाज के दावों को भी “भ्रामक” बताया।