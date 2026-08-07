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E20 पेट्रोल पर AAP ने उठाए सवाल, उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग

By Dakshita Ojha
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अरविंद केजरीवाल ने कथित SIAM रिपोर्ट का हवाला देते हुए E20 नीति पर अधिक पारदर्शिता और तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

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अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) ने E20 पेट्रोल के लागू होने के तरीके पर सवाल उठाते हुए सरकार से नीति से जुड़ी तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने और उपभोक्ताओं को E20 तथा सामान्य पेट्रोल में से विकल्प चुनने की सुविधा देने की मांग की है।

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए कई पोस्ट में एक कथित रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसे उन्होंने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) से जुड़ा बताया। उनका दावा है कि रिपोर्ट में E20 ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों के इंजनों पर उसके संभावित प्रभाव को लेकर कुछ तकनीकी चिंताएं जताई गई थीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह रिपोर्ट कथित तौर पर वापस क्यों ली गई।

E20 पर तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

केजरीवाल ने कहा कि यदि E20 से संबंधित कोई तकनीकी अध्ययन या रिपोर्ट उपलब्ध है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि वाहन मालिक पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को केवल एक तरह के ईंधन तक सीमित रखने के बजाय E20 और सामान्य पेट्रोल, दोनों में से चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।

AAP का कहना है कि ईंधन नीति से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और उद्योग विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित पक्षों के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

E20 कार्यक्रम पर जारी है चर्चा

E20 कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। यह केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाना है।

AAP का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन जैसे उद्देश्यों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी और विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

पार्टी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब E20 कार्यक्रम को लेकर वाहन अनुकूलता, ईंधन दक्षता और उपभोक्ता जागरूकता जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है।

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