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मोहाली में बिल्डरों पर ED की रेड को लेकर AAP ने उठाए सवाल

Shivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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पार्टी ने अमन अरोड़ा का नाम जोड़ने पर आपत्ति जताई; BJP ने कहा, कार्रवाई से AAP के दावों पर सवाल उठे

मोहाली में बिल्डरों पर ED की रेड को लेकर AAP ने उठाए सवाल

तस्वीर का कैप्शन: AAP नेताओं ने मोहाली और चंडीगढ़ में रियल एस्टेट डेवलपर्स से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई के बाद अमन अरोड़ा का नाम जोड़े जाने पर सवाल उठाए।

मोहाली और चंडीगढ़ में रियल एस्टेट डेवलपर्स से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाए। पार्टी ने पंजाब AAP अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का नाम मामले से जोड़े जाने को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि अमन अरोड़ा का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक नेताओं के नाम जोड़कर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ढांडा ने कहा कि ED को मामले से जुड़े तथ्यों और सबूतों तक सीमित रहना चाहिए।

ED ने मोहाली और चंडीगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग, भूमि मंजूरियों में गड़बड़ी और निवेशकों तथा घर खरीदारों से जुड़े आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई। एजेंसी ने कहा है कि कार्रवाई जांच में मिले तथ्यों के आधार पर की गई।

ढांडा ने आरोप लगाया कि जिन बिल्डरों के ठिकानों पर रेड हुई, उनके संबंध AAP से नहीं बल्कि BJP से हैं। उन्होंने दावा किया कि एक बिल्डर ने BJP को चंदा दिया था, जबकि दूसरे को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी के साथ देखा गया था। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।

AAP ने ED द्वारा एक बिल्डर को अमन अरोड़ा का करीबी बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि निजी परिचय को गलत काम का आधार नहीं बनाया जा सकता। अरोड़ा ने भी किसी कारोबारी या वित्तीय लेन-देन से इनकार किया है और कहा है कि वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं।

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि ED की कार्रवाई ने AAP के ईमानदार शासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि जब राज्य पार्टी अध्यक्ष का नाम विवाद में सामने आया है, तो AAP सरकार खुद को मामले से अलग कैसे बता रही है।

AAP ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि वह ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और ED को सभी तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए।

ED ने अब तक अमन अरोड़ा के खिलाफ किसी आरोप की घोषणा नहीं की है। रियल एस्टेट से जुड़े आरोपों की जांच जारी है।

Shivani Navin Vahalia Pareek

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