4,200 रुपये की साइकिल दिखाकर AAP ने दिल्ली सरकार की खरीद पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की साइकिल खरीद पर सवाल उठाते हुए 4,200 रुपये की रिटेल साइकिल की तुलना सरकार द्वारा 1.3 लाख साइकिलों के लिए प्रति यूनिट 6,957 रुपये की कीमत से की है। पार्टी ने घटिया पुर्जों और खरीद प्रक्रिया में संभावित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कीमत में इस अंतर के पीछे क्या वजह है?

AAP National Convenor Arvind Kejriwal, Former Delhi CM Atishi, State President Valmiki Naik along with senior AAP leaders.

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकारी साइकिल खरीद पर सवाल उठाते हुए बुधवार को एक सरकारी साइकिल और खुद रिटेल बाजार से खरीदी गई साइकिल को आमने-सामने रखकर कीमत और उसके पुर्जों में अंतर का दावा किया। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि AAP ने एक साइकिल 4,200 रुपये में खरीदी, जबकि दिल्ली सरकार ने 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदीं।

AAP ने आरोप लगाया कि अधिक कीमत पर खरीदी गई सरकारी साइकिल में कई ऐसे पुर्जे लगाए गए हैं, जो रिटेल में खरीदी गई साइकिल की तुलना में सस्ते और स्थानीय हैं। हालांकि, उपलब्ध सामग्री में दिल्ली सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारद्वाज ने लाल रंग की उस साइकिल को दिखाया, जिसे AAP ने रिटेल बाजार से खरीदा था। इसके साथ उन्होंने भगवा रंग की उस साइकिल को रखा, जिसे सरकार की ओर से स्कूली छात्राओं को वितरित किया गया है।

भारद्वाज के मुताबिक, AAP की ओर से खरीदी गई साइकिल की कीमत 4,000 रुपये थी और 200 रुपये टैक्स के बाद इसकी कुल कीमत 4,200 रुपये हुई। उनके अनुसार, सरकार ने इसी तरह की 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी हैं।

'स्काइलर' स्टिकर और पुर्जों की गुणवत्ता पर सवाल भारद्वाज ने सरकारी साइकिल पर लगे 'स्काइलर' स्टिकर की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मॉडल का उत्पादन हीरो साइकिल्स करीब एक साल पहले बंद कर चुकी है और इस मॉडल का ट्रेडमार्क भी समाप्त हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जिस स्काइलर मॉडल को टेंडर में शामिल किया गया था, उसमें सात गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक होने चाहिए थे। AAP नेता के मुताबिक, छात्राओं को दी गई सरकारी साइकिल में इनमें से कोई सुविधा नहीं है और उस पर केवल स्काइलर का स्टिकर लगाया गया है।

भारद्वाज ने दोनों साइकिलों के टायर, रिम और ब्रेक की भी तुलना की। उनका दावा था कि AAP द्वारा खरीदी गई साइकिल में मेट्रो कंपनी के ब्रांडेड टायर और एल्युमिनियम के ब्रेक लीवर हैं, जबकि सरकारी साइकिल में स्थानीय टायर और प्लास्टिक के ब्रेक लगाए गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि AAP की साइकिल के टायर की कीमत करीब 350 से 500 रुपये है, जबकि सरकारी साइकिल में लगे टायर की कीमत लगभग 150 रुपये है। उन्होंने सरकारी साइकिल के रिम और अन्य पुर्जों को भी हल्का और सस्ता बताया।

भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और मंत्री आशीष सूद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से खरीदारी GeM यानी सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे साइकिल के वास्तविक मॉडल और उसकी गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल खत्म नहीं होते।

उन्होंने कहा कि AAP दोनों साइकिलों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद के सामने रखेगी और उनसे यह बताने को कहेगी कि दोनों में अंतर क्या है और सरकारी खरीद में अधिक कीमत क्यों चुकाई गई।

AAP ने 4,100 और 3,200 रुपये की आपूर्ति के दावों का भी किया जिक्र AAP विधायक और दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक संजीव झा ने भी साइकिल खरीद को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि लुधियाना की एक कंपनी एसके बाइक्स ने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन लिखित रूप से 4,100 रुपये में ऐसी साइकिल उपलब्ध कराने की बात कही थी।

झा ने यह भी दावा किया कि विवाद सामने आने के बाद उन्हें अनौपचारिक तौर पर हीरो कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कथित तौर पर ऐसी साइकिल 3,200 रुपये में उपलब्ध कराने की बात कही। झा ने इन दावों के आधार पर खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। झा के मुताबिक, AAP ने इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के भीतर और बाहर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो सरकार को चर्चा की अनुमति देकर संबंधित तथ्यों को सदन के रिकॉर्ड पर आने देना चाहिए।

झा ने कहा कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी इस मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने भी ले जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP ने एक साइकिल मिस्त्री से भी दोनों साइकिलों की जांच कराई। मिस्त्री ने दावा किया कि AAP द्वारा खरीदी गई साइकिल में एल्युमिनियम के पुर्जे और मेट्रो कंपनी के टायर हैं, जबकि सरकारी साइकिल में प्लास्टिक के पुर्जे और स्थानीय टायर लगाए गए हैं। उसने दोनों साइकिलों के रिम और क्रैंक में भी अंतर बताया।

मिस्त्री ने यह भी दावा किया कि सरकारी योजना के तहत दी गई ऐसी दो से चार साइकिलें रोजाना मरम्मत के लिए उसकी दुकान पर आती हैं और इनमें अक्सर कोई न कोई पुर्जा ढीला मिलता है।