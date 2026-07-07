Rs 650 करोड़ के कथित स्वास्थ्य घोटाले पर LNJP अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन
The Aam Aadmi Party staged a silent protest outside LNJP hospital, raising alarm over a purported Rs 650 crore health scam. Led by Saurabh Bhardwaj, the party demands accountability and an independent investigation into procurement irregularities affecting patient care in Delhi's public hospitals.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल के बाहर कथित Rs 650 करोड़ स्वास्थ्य घोटाले को लेकर मौन मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने दिल्ली सरकार की खरीद प्रक्रिया, केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) की भूमिका और पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए।
प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार से कथित घोटाले की जवाबदेही तय करने की मांग की।
खरीद प्रक्रिया और नियुक्ति पर उठाए सवाल
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों से सीधे खरीद का अधिकार लेकर उसे CPA के माध्यम से केंद्रीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. वत्सला अग्रवाल को DGHS नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की खरीद व्यवस्था से जुड़े फैसलों और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले में नाम सामने आने वाले ठेकेदार राजीव रंगीला के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए।
AAP ने मांगा निष्पक्ष जांच का आश्वासन
AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बाजार मूल्य और खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिसकी जांच आवश्यक है।
बुराड़ी विधायक संजीव झा ने कहा कि यदि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और जांच सुविधाओं पर इसका असर पड़ा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता
AAP नेताओं का कहना है कि यदि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होती तो अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती थीं। पार्टी ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने भी आरोप लगाया कि खरीद व्यवस्था में बदलाव कर कुछ अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए, जिससे कथित अनियमितताओं की आशंका बढ़ी।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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