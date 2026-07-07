Rs 650 करोड़ के कथित स्वास्थ्य घोटाले पर LNJP अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन

The Aam Aadmi Party staged a silent protest outside LNJP hospital, raising alarm over a purported Rs 650 crore health scam. Led by Saurabh Bhardwaj, the party demands accountability and an independent investigation into procurement irregularities affecting patient care in Delhi's public hospitals.

प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार से कथित घोटाले की जवाबदेही तय करने की मांग की।

खरीद प्रक्रिया और नियुक्ति पर उठाए सवाल सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों से सीधे खरीद का अधिकार लेकर उसे CPA के माध्यम से केंद्रीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. वत्सला अग्रवाल को DGHS नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की खरीद व्यवस्था से जुड़े फैसलों और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले में नाम सामने आने वाले ठेकेदार राजीव रंगीला के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए।

AAP ने मांगा निष्पक्ष जांच का आश्वासन AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बाजार मूल्य और खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिसकी जांच आवश्यक है।

बुराड़ी विधायक संजीव झा ने कहा कि यदि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और जांच सुविधाओं पर इसका असर पड़ा है।