पंजाब में आप का राज्यव्यापी प्रदर्शन, भाजपा में शामिल सांसदों को बताया ‘गद्दार’, सदस्यता रद्द करने की मांग तेज

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भाजपा में शामिल हुए सांसदों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए, उन्हें विश्वासघात का आरोपी ठहराया। कार्यकर्ताओं ने दलबदल के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की, जबकि भाजपा ने इसे आप की कमजोरी का परिणाम बताया।

आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को पंजाब भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीटीआई के अनुसार, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट और बठिंडा समेत कई जिलों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और दलबदल करने वाले सांसदों के पुतले जलाए।

प्रदर्शनकारियों ने इन नेताओं के कदम को पंजाब के जनादेश के साथ गंभीर विश्वासघात बताया और उनकी राज्यसभा सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग की। कई जगहों पर “पंजाब दे गद्दार” के नारे गूंजे, जबकि लुधियाना और जालंधर में कुछ सांसदों के घरों की दीवारों पर “गद्दार” लिखे जाने की खबरें भी सामने आईं।

आप नेताओं ने आरोप लगाया कि यह दलबदल दबाव और लालच का परिणाम है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि राज्यसभा का उद्देश्य संसद में राज्य की आवाज उठाना होता है, लेकिन जिन सांसदों को पंजाब के मुद्दे उठाने के लिए भेजा गया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय भाजपा का साथ दिया और इस तरह तीन करोड़ पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने “ऑपरेशन लोटस” के तहत ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दबाव का इस्तेमाल किया।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि ये सांसद आप विधायकों के समर्थन से पंजाब के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्होंने राज्य और पार्टी दोनों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उन्होंने भाजपा पर विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

लहरागागा में कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि खरीद-फरोख्त की राजनीति भाजपा की पुरानी शैली रही है और इन नेताओं के जाने से पंजाब की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि जनता के सामने उनका असली चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा में गया, उसे बाद में पछताना पड़ा और पार्टी की विचारधारा के साथ आप मजबूती से खड़ी है।

विधायक बलकार सिंह सिद्धू ने कहा कि इन नेताओं का नाम इतिहास में गद्दारों के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि पार्टी ने उन्हें पहचान और पद दिया, लेकिन वे जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेंगे और ऐसे नेताओं को राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर देंगे।

विधायक मनिंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि ये सांसद सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि आप को मिले जनादेश के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। उन्होंने जनता के भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और इसलिए उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त की जानी चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान एक आप कार्यकर्ता ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को जनता जल्द ही भूल जाएगी, जैसे पहले दलबदल करने वाले नेता राजनीतिक रूप से गुमनाम हो गए थे, और इस विश्वासघात की सजा जनता जरूर देगी।

आप नेताओं ने कहा कि पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर राज्यसभा में भेजे गए सदस्यों ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। उनका दावा है कि यह पूरा घटनाक्रम भाजपा के “ऑपरेशन लोटस” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंजाब में आप सरकार को कमजोर करना है।

भाजपा का पक्ष और पलटवार भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे आप की आंतरिक कमजोरी का परिणाम बताया। पीटीआई के अनुसार, भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब पुलिस पर सांसदों के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि यदि राज्य पुलिस ऐसा नहीं कर पा रही है, तो केंद्रीय बलों को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।

एएनआई के अनुसार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और अब वह भ्रष्टाचार और कुशासन का प्रतीक बन चुकी है। उनका कहना था कि यदि सांसदों को लगा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से दूर हो गई है और नेतृत्व के आसपास भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है, तो उनका पार्टी छोड़ना स्वाभाविक है और आगे भी ऐसे कदम देखने को मिल सकते हैं।

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने एएनआई से कहा कि आप ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और पार्टी के भीतर ही असंतोष पैदा हो गया है। उनके मुताबिक, सांसदों का भाजपा में शामिल होना उनका स्वयं का निर्णय है और इसे अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह देश और जनता के हित में है। उन्होंने आप के प्रदर्शनों को हताशा और असहिष्णुता का प्रतीक बताया।

पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ पीटीआई और एएनआई के अनुसार, आप को हाल ही में बड़ा झटका लगा जब उसके 10 में से 7 राज्यसभा सांसद, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

राघव चड्ढा ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि संविधान निर्वाचित सांसदों को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगे कि उनकी पार्टी भ्रष्ट या समझौता करने वाली दिशा में जा रही है, तो वे उसे छोड़ सकते हैं। उनके अनुसार, सात सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने मूल मार्ग से भटक गई है।

भारतीय राजनीति, खासकर पंजाब में, दलबदल का इतिहास रहा है, जहां कई नेता पार्टी बदलने के बाद राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए। आप नेताओं ने भी इसी संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा दलबदलू नेताओं का भी यही हश्र होगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां एक तरफ आप इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बता रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक पुनर्संरेखण और आप के भीतर असंतोष का परिणाम बता रही है।