AAP नेता मीत हेयर का आरोप: ED-CBI के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश, भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार

ईडी की छापेमारी के बाद पंजाब में सियासी टकराव तेज, आप ने लगाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, भाजपा ने बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई

पंजाब में ED की हालिया छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। आप ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया है।

चंडीगढ़ में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के वरिष्ठ नेता और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि भाजपा पिछले कई वर्षों से एक ही तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए डराया जाता है या उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए लालच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सिद्धांतों और संघर्ष की धरती है और यहां भाजपा का ‘वॉशिंग मशीन’ मॉडल कभी सफल नहीं होगा।

मीत हेयर ने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में हेमंत बिस्वा सरमा को कांग्रेस में रहते हुए सीबीआई का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वे साफ हो गए। महाराष्ट्र में अजित पवार पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि संसद और पंजाब की राजनीति में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी की टीम में रहे कई नेता अब भाजपा में प्रमुख स्थानों पर हैं, जबकि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे किया जा रहा है। पंजाब भाजपा में भी अब पुराने कार्यकर्ताओं की जगह पूर्व कांग्रेसी नेताओं की संख्या अधिक दिखाई देती है।

राघव चड्ढा को लेकर भी मीत हेयर ने नाराजगी जताई और कहा कि पार्टी ने एक आम युवा को राष्ट्रीय पहचान दी, लेकिन कठिन समय में उसने साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के बड़े नेता जेल में थे और कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, तब उनका विदेश जाना सवाल खड़े करता है।

हालिया छापेमारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और मंत्री संजीव अरोड़ा के घरों पर हुई कार्रवाई इसी साजिश का हिस्सा है और इसके जरिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप के नेता सिद्धांतों पर कायम हैं और दबाव में झुकने वाले नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इसी तरह के प्रयास किए गए, लेकिन पार्टी नेताओं ने समझौता नहीं किया और जेल जाना स्वीकार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जितना ज्यादा भाजपा दबाव बनाएगी, पंजाब में उसे उतना ही नुकसान होगा।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में पंजाब में ईडी ने लगातार दो बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, ये छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच से जुड़ी है।