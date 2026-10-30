चीमा ने नशों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा दिया, विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार नशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आंकड़ों के साथ पेश कर रही है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि राज्य में नशों का इस्तेमाल 5.5 प्रतिशत घटा, और अभियान में हजारों गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां हुईं। साथ ही, उन्होंने पिछली सरकारों और विपक्षी दलों पर जिम्मेदारी डाली।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में नशों का इस्तेमाल 5.5 प्रतिशत घटा है, जबकि भाजपा शासित कुछ राज्यों में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीमा ने ये आंकड़े केंद्र सरकार के डेटा पर आधारित बताए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला दिया।

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 25 अक्टूबर को प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में नशों का इस्तेमाल 28 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत, हरियाणा में 42 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 51 प्रतिशत बढ़ा है।

कार्रवाई और बरामदगी चीमा ने कहा कि ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत 31 मार्च 2025 से अब तक नशों से जुड़े 68,545 मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 90 हजार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 450 किलोग्राम हेरोइन, 23 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी, 67 लाख से ज्यादा नशीले कैप्सूल, करीब 4,200 इंजेक्शन और 84 किलोग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है।

चीमा के मुताबिक, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई थी।

चीमा ने कहा कि टास्क फोर्स ने छापेमारी कर कई मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके अनुसार, कानून से बचने के लिए विदेश गए अपराधियों को वापस लाने के प्रयास किए गए। सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने से नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिली है। गैंगस्टरों और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में 2,105 घोषित भगोड़े पकड़े गए और 81,499 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुरानी सरकारों पर आरोप चीमा ने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 के बीच अकाली दल-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में चिट्टा, दूसरे नशों और गैंगस्टरवाद का विस्तार हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक सत्ता में रहने के दौरान पार्टी नशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि उसने चुनाव के समय इस समस्या से निपटने का वादा किया था।

भाजपा पर हमला करते हुए चीमा ने कहा कि गुजरात में पार्टी के 30 साल से अधिक शासन के बावजूद राज्य देशभर में नशे पहुंचने का बड़ा जरिया बन गया है। उन्होंने बिहार के डीजीपी कुंदन कृष्णन के कथित बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें दूसरे राज्यों को नशों के खिलाफ पंजाब की कार्रवाई से सीखने की बात कही गई थी।