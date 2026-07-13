सुंदरकांड पाठ के बाद AAP ने शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, राम मंदिर मामले में कार्रवाई की मांग

दिल्ली में आयोजित सुंदरकांड पाठ के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में सुंदरकांड पाठ और हनुमान जी की आरती के बाद देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाने वाले पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद लोगों ने कथित राम मंदिर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हस्ताक्षर किए।

देशभर में चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अभियान केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपने मोहल्लों, मंदिरों, आवासीय सोसाइटियों और समुदायों में हनुमान चालीसा का पाठ, आरती और हस्ताक्षर अभियान आयोजित करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत स्वयंसेवक लोगों से प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। बाद में इन हस्ताक्षरों को एकत्र कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर उठाए सवाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े भूमि खरीद, निर्माण कार्यों और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर कई श्रद्धालुओं ने चिंता जताई है और वे चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।

AAP प्रमुख ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि श्रद्धालु चाहते हैं कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अभियान लोगों की भावनाओं और जवाबदेही की मांग को सामने लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

हनुमान चालीसा और आरती के साथ अभियान की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा से हुई। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सामूहिक पाठ में हिस्सा लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया और हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बने।

AAP नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और हस्ताक्षर जुटाएंगे। पार्टी का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों की मांग को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है।