गोवा में AAP की ‘म्हारगाई मुक्ति यात्रा’ महंगाई, भ्रष्टाचार और दलबदल के मुद्दे उठाते हुए राज्यभर जाएगी। पार्टी ने छह गारंटियों में मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक सहायता और स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है।

आम आदमी पार्टी ने संविधान दिवस पर गोवा में ‘म्हारगाई मुक्ति यात्रा’ की शुरुआत की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और AAP की गोवा प्रभारी आतिशी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पार्टी के मुताबिक, यह यात्रा दक्षिण गोवा से शुरू होकर उत्तर गोवा तक जाएगी। इसके जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलबदल के मुद्दे उठाए जाएंगे। AAP ने हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपये के लाभ देने का संकल्प भी जताया है। पार्टी ने इसके साथ छह गारंटियों का ऐलान किया है।

यात्रा के पहले दिन की शुरुआत ऐतिहासिक मल्लिकार्जुन मंदिर में प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद रोड शो निकाला गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने डायलिसिस करा रहे मरीजों से मुलाकात की। बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में स्थानीय लोगों ने अपने बिजली बिल जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक गोवा में AAP की सरकार बिजली मुफ्त नहीं करेगी, वे बिजली बिल जमा नहीं करेंगे।

छह गारंटियों पर जोर AAP की छह गारंटियों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हर महिला को हर महीने 3,000 रुपये देने और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, हर गांव में खेल का मैदान और धारा 39A को खत्म करने का वादा भी किया गया है।

पार्टी ने इन वादों को महंगाई से राहत देने के अपने अभियान से जोड़ा है। उसकी घोषणा में हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपये के लाभ देने की बात कही गई है। हालांकि, जारी जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस कुल लाभ की गणना किस आधार पर की गई है। गारंटियों को लागू करने की समयसीमा और पात्रता से जुड़ी शर्तों का भी विवरण नहीं दिया गया है।

बिजली बिल जलाने का प्रदर्शन यात्रा के पहले दिन का प्रमुख हिस्सा रहा। इससे पार्टी ने मुफ्त बिजली की अपनी गारंटी को सीधे आम लोगों की बिजली खर्च से जोड़ने की कोशिश की। डायलिसिस मरीजों से मुलाकात के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी अभियान में शामिल किया गया।

BJP पर आतिशी का हमला यात्रा की शुरुआत के मौके पर आतिशी ने BJP पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP गोवा के लोगों के पैसे से विधायक खरीद रही है। AAP ने महंगाई के साथ भ्रष्टाचार और दलबदल को भी यात्रा के प्रमुख मुद्दों में रखा है। पार्टी का कहना है कि यह अभियान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और उनके बीच अपने वादे रखने के लिए शुरू किया गया है।

पहले दिन की यात्रा का समापन एक आदिवासी परिवार के घर रात्रि प्रवास के साथ हुआ। पार्टी ने इसे लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनने की पहल बताया। मंदिर में प्रार्थना, रोड शो, मरीजों से मुलाकात और बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन को पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल किया गया।